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Con una entrerriana en el plantel, Las Murciélagas entrenan en La Histórica

Con la uruguayense Brisa Roldán en el plantel, Las Murciélagas realizarán entrenamientos, charlas y exhibiciones abiertas en la ciudad.

25 de junio 2026 · 13:24hs
Con una entrerriana en el plantel

Con una entrerriana en el plantel, Las Murciélagas entrenan en La Histórica.

La selección argentina femenina de fútbol para personas ciegas, conocida como Las Murciélagas, inició este jueves una concentración deportiva en Concepción del Uruguay que se extenderá hasta el sábado e incluirá entrenamientos, capacitaciones y actividades abiertas al público.

La presencia del seleccionado nacional tiene un significado especial para la ciudad, ya que entre las convocadas se encuentra la uruguayense Brisa Roldán, quien forma parte del plantel y participa de los trabajos del equipo durante la presente temporada.

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Las bicampeonas del mundo eligen Concepción del Uruguay para su concentración

Las Murciélagas llegan a Entre Ríos atravesando uno de los momentos más destacados de su historia. El conjunto dirigido por Gonzalo Abbas se consagró campeón del primer Mundial femenino de fútbol para ciegas, disputado en Birmingham, Inglaterra, en 2023, y volvió a quedarse con el título en India en 2025, convirtiéndose en bicampeón del mundo.

El seleccionado argentino ha logrado consolidarse durante la última década como una referencia internacional de la disciplina, impulsando el crecimiento del fútbol femenino para personas con discapacidad visual y proyectándolo hacia el alto rendimiento y la competencia internacional.

Durante su estadía en La Histórica, las jugadoras desarrollarán entrenamientos físicos y técnicos en distintos espacios deportivos de la ciudad. Además, el viernes llevarán adelante una actividad abierta destinada a instituciones y público en general, que incluirá la charla titulada "De un sueño al alto rendimiento" y una demostración práctica de la disciplina.

Las actividades abiertas se realizarán en el complejo Zona Gol, ubicado en Hernández 70, donde las integrantes del seleccionado compartirán experiencias vinculadas al deporte adaptado, la inclusión y el camino hacia la excelencia deportiva.

La visita de Las Murciélagas representa una oportunidad para que la comunidad conozca de cerca una disciplina que ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años y que tiene a la Argentina como una de las principales potencias mundiales.

Las Murciélagas Concepción del Uruguay Entre Ríos
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