El Cineclub Noble continúa con un ciclo dedicado al fútbol y el Mundial

La propuesta del IAAER continúa el martes 30 con la proyección de México '71 y San Siro. La entrada es libre y gratuita

El Cineclub Noble del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) continuará el martes 30 de junio con una nueva función del ciclo Pasión de multitudes, una propuesta que reúne películas vinculadas al fútbol y que acompaña el clima mundialista de estas semanas.

La actividad comenzará a las 19 en la Sala Noble, ubicada en Matorras 861 de Paraná, con entrada libre y gratuita. La iniciativa cuenta con la invitación de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

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En esta oportunidad se proyectará México '71 (Argentina, 2023), documental dirigido por Carolina Gil Solari y Carolina Fernández. La función se completará con San Siro (Italia, 2014), del realizador Yuri Ancarani.

La película argentina recupera la historia de un grupo de futbolistas que viajó a México para representar al país por primera vez en un campeonato mundial. Al llegar al destino descubrieron que las promesas realizadas por un empresario no se habían cumplido: no tenían botines, camisetas ni director técnico. A pesar de esas dificultades, lograron ganarse el reconocimiento del público mexicano y protagonizar una página poco conocida de la historia del fútbol argentino.

El ciclo comenzó la semana pasada con la exhibición de Shooting for Sócrates, dirigida por James Erskine, y continuará hasta mediados de julio con distintas producciones internacionales que abordan el deporte desde perspectivas sociales, culturales e históricas.

Desde el IAAER señalaron que la propuesta busca acercar contenidos audiovisuales a públicos diversos, ofreciendo distintas miradas cinematográficas sobre una de las pasiones más populares del mundo.

Próximas funciones

Martes 7 de julio, a las 19

9 (Uruguay, 2021), dirigida por Martín Barrenechea y Nicolás Branca. Duración: 105 minutos.

Martes 14 de julio, a las 19

El segundo juego (Rumania, 2014), dirigida por Corneliu Porumboiu. Duración: 97 minutos.