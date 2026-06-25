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Concepción del Uruguay: La Federal desarmó kiosco de drogas

La Policía Federal desbarató un kiosco de drogas en Concepción del Uruguay y detuvo a dos mujeres

25 de junio 2026 · 10:34hs
La Policía Federal desbarató un kiosco de drogas en Concepción del Uruguay y detuvo a dos mujeres

La Policía Federal desbarató un kiosco de drogas en Concepción del Uruguay y detuvo a dos mujeres
La Policía Federal desbarató un kiosco de drogas en Concepción del Uruguay y detuvo a dos mujeres

La Policía Federal desbarató un kiosco de drogas en Concepción del Uruguay y detuvo a dos mujeres

El allanamiento de la Policía Federal se realizó en una vivienda de calle Lacava al 900, de Concepción del Uruguay donde secuestraron cocaína fraccionada para la venta, dinero en efectivo, celulares, una motocicleta y elementos utilizados para el narcomenudeo.

El operativo concluyo con la detención de dos mujeres acusadas de comercializar estupefacientes, en el marco de una causa por infracción a la Ley de Narcomenudeo que se encontraba bajo investigación judicial.

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En el procedimieto se secuestraron envoltorios con cocaína listos para su comercialización, dos teléfonos celulares, una motocicleta, una balanza digital, elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de la droga y una suma cercana a $280.000 en efectivo.

Las dos mujeres señaladas como responsables de la actividad ilícita fueron detenidas y trasladadas a la dependencia local de la Policía Federal, donde quedaron a disposición de la Justicia.

La investigación fue desarrollada por personal de la fuerza federal a partir de tareas de inteligencia y seguimiento, con intervención del Juzgado de Garantías de Concepción del Uruguay y la Fiscalía a cargo de la doctora María Chichi.

Concepción del Uruguay Policía federal Drogas narcomenudeo
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