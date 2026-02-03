Messi podría volver a Newell's en 2027: un proyecto histórico toma forma.

Newell's sueña con que Lionel Messi juegue en el club en el primer semestre de 2027. El proyecto involucra a la ciudad, la provincia y el fútbol argentino.

Newell's Old Boys sueña en grande. El vicepresidente primero del club rosarino, Juan Manuel Medina, confirmó que la institución trabaja en un ambicioso proyecto para que Lionel Messi se ponga la camiseta de la Lepra durante el primer semestre de 2027 , aunque aclaró que por el momento no hay nada cerrado.

"Estamos trabajando en que Leo juegue en Newell's en el primer semestre de 2027, pero por ahora no hay más que eso" , aseguró Medina, ingeniero agrónomo y una de las principales figuras políticas del club.

El dirigente explicó que la iniciativa trasciende lo estrictamente futbolístico y no se limita únicamente a la institución del Parque Independencia.

"Es un proyecto que excede a Newell’s. Es un proyecto de la ciudad de Rosario, de la Provincia y del fútbol argentino", remarcó.

Según detalló Medina, en esta idea participan las máximas autoridades de cada uno de esos espacios, con el objetivo de generar las condiciones necesarias para concretar una presencia que sería histórica para el fútbol argentino.

"Todo depende de lo que podamos ofrecer en materia de infraestructura y de un esquema deportivo competitivo", señaló.

Medina también reveló que los primeros contactos comenzaron a gestarse en 2024, cuando se conformó la agrupación política UNEN, encabezada por Ignacio Boero, hoy presidente del club leproso, que compitió en las elecciones de la institución en diciembre de 2025.

"Desde ese momento se empezó a pensar este proyecto a largo plazo", explicó.

En ese sentido, el vicepresidente confirmó que ya existieron conversaciones con el entorno más íntimo de Messi, aunque fue cauto respecto a los avances: "Se habló, se planteó la idea, pero hoy no hay definiciones".

El posible regreso de Lionel Messi al club donde se formó sigue siendo, por ahora, un anhelo que se trabaja en silencio. En Rosario sueñan con que el final de la carrera del mejor jugador del mundo tenga un capítulo inolvidable en el lugar donde todo comenzó.