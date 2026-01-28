Uno Entre Rios | La Provincia | Fiesta del Mate

Fiesta del Mate: las entidades deportivas ofrecerán sus servicios y recaudarán fondos

Dirigentes de unos 40 clubes de Paraná se reunieron para coordinar su participación en el patio gastronómico de la 35º Fiesta Nacional del Mate.

28 de enero 2026 · 13:28hs
Con la participación de dirigentes de alrededor de 40 clubes de la ciudad, se realizó una nueva reunión con miras a la organización del patio gastronómico de la 35º edición de la Fiesta Nacional del Mate, que nuevamente estará a cargo de las entidades deportivas.

En el salón Mariano Moreno del Honorable Concejo Deliberante, los referentes de las instituciones deportivas recibieron detalles e información acerca de sus intervenciones en los stands gastronómicos que prestarán servicios el próximo viernes 6 y sábado 7 de febrero, durante las dos jornadas de la Fiesta Nacional del Mate.

LEER MÁS: Fiesta Nacional del Mate: diagraman operativo de seguridad

Avanzan los preparativos del patio gastronómico de la Fiesta del Mate

"El Fiesta Nacional del Mate es un evento de todos los paranaenses, y de los clubes también. Es una decisión de la intendenta Rosario Romero que los clubes sigan siendo parte del patio gastronómico, para que las entidades puedan brindar sus servicios, y es un buen motivo para recaudar fondos para sostener las instituciones", señaló al respecto el subsecretario de Deportes Municipal, Juan Arbitelli, quien fue parte del encuentro.

Asimismo, participaron el subsecretario de Turismo, Agustín Clavenzani, y el coordinador del Laboratorio de Bromatología, Facundo Wegher Osci, quien brindó pautas e informaciones sobre manipulación de alimentos. Paralelamente, asistieron el subsecretario y el subdirector de Control Urbano, Lautaro López y Miguel Ángel Dietz, respectivamente, y el subsecretario de Actividades Comerciales, Guillermo Comas Cancio, quienes expusieron aspectos organizativos de relevancia a tener en cuenta.

También estuvieron presentes diferentes proveedores de bebidas, alimentos, hielo y otros productos con el propósito de brindar asesoramiento en cuanto a la entrega de mercadería, entre otras cuestiones.

En los próximos días se llevará adelante una nueva reunión en la cual se distribuirán los espacios que cada club tendrá en el patio gastronómico de la Fiesta del Mate. Vale recordar que cada entidad deportiva tendrá asignado un menú para ofrecer durante la Fiesta, y que también habrá puestos con alimentos sin TAC.

Entre los clubes participantes se encuentran el Club Atl. Capibá, Arenas Fútbol Club, Club Atl. Mariano Moreno, Club Sóftbol Play, Recreativo Bochas Club, Club A. Universitario, Club Tilcara, Club Atl. Paraná, Club Atl. Talleres, Club Atl. Avenida Ejército, Club Patronato, Club Atl. Estudiantes, Club Atl. San Agustín, Club Atl. Don Bosco, Club Atl. Olimpia, Quique Club, Centro Juventud Sionista y Club Ciclista Paraná.

Fiesta del Mate Paraná Entidades deportivas
