Maher Carrizo fue presentado en el Ajax

Luego de varias idas y vueltas durante el mercado de pases, en el que estuvo en el radar de Boca y de River, Vélez finalmente vendió a una de sus máximas joyas a Europa: Maher Carrizo fue presentado oficialmente en el Ajax de Países Bajos, que pagó cerca de 7 millones de dólares brutos por el 50% de su pase.

"Hola, me llamo Maher Mauricio Carrizo, tengo 19 años y juego de extremo por derecha", así se presentó el joven atacante en el elenco de Amsterdam. "Estoy muy feliz. Es un orgullo para mí, mi familia. Estoy muy contento de estar en un club tan grande como Ajax. Es hermoso todo esto. Apenas apareció, no dudé en venir. Muy feliz", comentó más tarde.

Embed Encantado, Maher Mauricio Carrizo. pic.twitter.com/0qPaVBhOcK — AFC Ajax (@AFCAjax) February 3, 2026

Por otro lado, le pidieron que se describa como futbolista y aseguró ser "soy rápido, desequilibrante, con buen mano a mano y con pegada". También dijo que "me gusta siempre el uno contra uno, me gusta encarar al rival, enganchar y patear". Además, mostró el tremendo tatuaje que le cubre toda la espalda: "Es mitad cara de león y mitad de Jesús. Más que nada de guerrero, ser fuerte y luchar siempre", completó.

"Ajax, Vélez Sarsfield y Maher Carrizo llegaron a un acuerdo por la transferencia del extremo. El jugador de 19 años llega desde el club argentino y firmó un contrato en Ámsterdam hasta el 30 de junio de 2030", informó el gigante neerlandés en su sitio oficial.

El gesto de Maher Carrizo con Vélez

Antes de partir hacia Países Bajos para sellar definitivamente su contrato con Ajax, Maher Carrizo se despidió de Vélez con un sentido posteo en las redes sociales. Pero no solo fueron palabras de gratitud con las que el zurdo mimó al Fortín, sino que decidió cederle el 15% que le correspondía por la transferencia (un millón de dólares), para que la institución pueda llegar a embolsar por la operación un neto de seis millones. En caso de ejecutar la opción por el otro 40 por ciento de la ficha, valdrá otros seis millones brutos, mientras que el club conservará el 10% restante.