Uno Entre Rios | Ovación | Maher Carrizo

Maher Carrizo fue presentado en el Ajax

El atacante de 19 años dejó Vélez a cambio de 7 millones de dólares brutos. "Contento de estar en un club tan grande", dijo Maher Carrizo.

3 de febrero 2026 · 16:01hs
Maher Carrizo posa con la camiseta de su nuevo club.

Maher Carrizo posa con la camiseta de su nuevo club.

Luego de varias idas y vueltas durante el mercado de pases, en el que estuvo en el radar de Boca y de River, Vélez finalmente vendió a una de sus máximas joyas a Europa: Maher Carrizo fue presentado oficialmente en el Ajax de Países Bajos, que pagó cerca de 7 millones de dólares brutos por el 50% de su pase.

"Hola, me llamo Maher Mauricio Carrizo, tengo 19 años y juego de extremo por derecha", así se presentó el joven atacante en el elenco de Amsterdam. "Estoy muy feliz. Es un orgullo para mí, mi familia. Estoy muy contento de estar en un club tan grande como Ajax. Es hermoso todo esto. Apenas apareció, no dudé en venir. Muy feliz", comentó más tarde.

Las Leonas viajaron a Australia por la FIH Pro League.

Las Leonas viajaron a Australia para una nueva ventana de la FIH Pro League

El árbitro Emanuel Leguizamón, víctima de un trágico accidente. 

Un árbitro murió en un accidente tras dirigir un partido del Torneo Regional Amateur

Embed

Por otro lado, le pidieron que se describa como futbolista y aseguró ser "soy rápido, desequilibrante, con buen mano a mano y con pegada". También dijo que "me gusta siempre el uno contra uno, me gusta encarar al rival, enganchar y patear". Además, mostró el tremendo tatuaje que le cubre toda la espalda: "Es mitad cara de león y mitad de Jesús. Más que nada de guerrero, ser fuerte y luchar siempre", completó.

"Ajax, Vélez Sarsfield y Maher Carrizo llegaron a un acuerdo por la transferencia del extremo. El jugador de 19 años llega desde el club argentino y firmó un contrato en Ámsterdam hasta el 30 de junio de 2030", informó el gigante neerlandés en su sitio oficial.

El gesto de Maher Carrizo con Vélez

Antes de partir hacia Países Bajos para sellar definitivamente su contrato con Ajax, Maher Carrizo se despidió de Vélez con un sentido posteo en las redes sociales. Pero no solo fueron palabras de gratitud con las que el zurdo mimó al Fortín, sino que decidió cederle el 15% que le correspondía por la transferencia (un millón de dólares), para que la institución pueda llegar a embolsar por la operación un neto de seis millones. En caso de ejecutar la opción por el otro 40 por ciento de la ficha, valdrá otros seis millones brutos, mientras que el club conservará el 10% restante.

Maher Carrizo Ajax Vélez Países Bajos
Noticias relacionadas
Messi podría volver a Newells en 2027: un proyecto histórico toma forma.

Messi podría volver a Newell's en 2027: un proyecto histórico toma forma

Así lucen las redes del estadio de Patronato.

Patronato puso a tono las redes de los arcos del Estadio Presbítero Grella

Un concordiense alcanzó los 1000 puntos en el básquet universitario de Estados Unidos.

Un concordiense alcanzó los 1000 puntos en el básquet universitario de Estados Unidos

Se lesionó Lo Celso, a un mes de los partidos de la Selección Argentina.

Giovani Lo Celso encendió la alarma en la Selección Argentina

Ver comentarios

Lo último

Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

El Gobierno lanzó el nuevo DNI: Javier Milei fue el primero en tramitarlo

El Gobierno lanzó el nuevo DNI: Javier Milei fue el primero en tramitarlo

Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Ultimo Momento
Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

El Gobierno lanzó el nuevo DNI: Javier Milei fue el primero en tramitarlo

El Gobierno lanzó el nuevo DNI: Javier Milei fue el primero en tramitarlo

Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Dos robos en tres días en un complejo de pádel de Paraná

Dos robos en tres días en un complejo de pádel de Paraná

Explosión en vivo: suspenden a Santutu tras insultos racistas y escándalo en streaming

Explosión en vivo: suspenden a Santutu tras insultos racistas y escándalo en streaming

Policiales
Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Dos robos en tres días en un complejo de pádel de Paraná

Dos robos en tres días en un complejo de pádel de Paraná

Incendio en la empresa Granja Tres Arroyos: bomberos lograron controlar la situación

Incendio en la empresa Granja Tres Arroyos: bomberos lograron controlar la situación

Investigan un confuso procedimiento policial en una zona rural sobre la Ruta 39

Investigan un confuso procedimiento policial en una zona rural sobre la Ruta 39

Ovación
Messi podría volver a Newells en 2027: un proyecto histórico toma forma

Messi podría volver a Newell's en 2027: un proyecto histórico toma forma

Maher Carrizo fue presentado en el Ajax

Maher Carrizo fue presentado en el Ajax

Liga Argentina: Rocamora sufrió una abultada derrota como local

Liga Argentina: Rocamora sufrió una abultada derrota como local

Un concordiense alcanzó los 1000 puntos en el básquet universitario de Estados Unidos

Un concordiense alcanzó los 1000 puntos en el básquet universitario de Estados Unidos

Las Leonas viajaron a Australia para una nueva ventana de la FIH Pro League

Las Leonas viajaron a Australia para una nueva ventana de la FIH Pro League

La provincia
Capturaron una raya de 100 kilos en el arroyo Feliciano

Capturaron una raya de 100 kilos en el arroyo Feliciano

Concepción del Uruguay conmemoró las Batallas de Caseros y San Lorenzo

Concepción del Uruguay conmemoró las Batallas de Caseros y San Lorenzo

Piden conocer cuánto cobra Lali por presentarse en la Fiesta del Mate

Piden conocer cuánto cobra Lali por presentarse en la Fiesta del Mate

Entre Ríos recuerda la Batalla de Caseros con actos oficiales y jornada sin bancos ni administración pública

Entre Ríos recuerda la Batalla de Caseros con actos oficiales y jornada sin bancos ni administración pública

Jorge Kerz es el nuevo secretario de articulación educativa del CGE

Jorge Kerz es el nuevo secretario de articulación educativa del CGE

Dejanos tu comentario