Santo Tomé busca escultores para crear monumento a Alejandra Locomotora Oliveras

La Municipalidad de Santo Tomé invita a escultores a presentar propuestas para un monumento en homenaje a Alejandra Locomotora Oliveras.

La Municipalidad de Santo Tomé informó que se encuentra abierta la convocatoria dirigida a artistas visuales escultores para la realización de un monumento retrato en homenaje a Alejandra Locomotora Oliveras , reconocida figura del deporte argentino y referente de compromiso social.

En este marco, el Municipio abre la convocatoria para la creación de un monumento retrato realizado en cemento moldeado, destinado a preservar su memoria y reconocer su impacto deportivo y social.

Santo Tomé convoca a escultores para homenajear a Alejandra Locomotora Oliveras

Alejandra Oliveras (5).jpeg

La preinscripción se realizará a través del correo electrónico [email protected], medio por el cual se llevará adelante la comunicación exclusiva de esta convocatoria.

El período de recepción de solicitudes se extenderá desde el lunes 9 de febrero hasta el martes 31 de marzo de 2026. Una vez recibida la solicitud, personal profesional del área de Cultura de la Municipalidad se pondrá en contacto con cada postulante para informar los requisitos a cumplir y el material necesario a presentar.

La evaluación estará a cargo de un Jurado integrado por cuatro artistas de reconocida trayectoria en el campo de la escultura monumental, conformado por dos mujeres y dos varones.

Entre los criterios de selección se considerarán los antecedentes de capacitación, la producción de obra, la experiencia en escala monumental, la propuesta de monumento y demás aspectos que establezcan las bases y condiciones específicas.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de Santo Tomé reafirma su compromiso con el reconocimiento de figuras que, como Locomotora Oliveras, trascendieron su disciplina para convertirse en ejemplo de superación, inclusión y servicio a la comunidad.