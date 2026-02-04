Santa Fe: cambiaron baldosas podotáctiles que habían puesto al revés Trabajadores retiraron baldosas podotáctiles mal colocadas en Francia al 2100, que debían ir paralelas para asegurar accesibilidad a ciegos o con baja visión. 4 de febrero 2026 · 09:43hs

Santa Fe: cambiaron baldosas podotáctiles que habían puesto al revés.

Este miércoles, trabajadores retiraron las baldosas podotáctiles mal colocadas en la vereda este de calle Francia al 2100, tras un reclamo de los vecinos ante la Municipalidad.

Se informó que la instalación había sido realizada por una empresa contratista de la EPE, en el marco de las obras de soterramiento de cables de energía eléctrica.

Los albañiles corrigieron las baldosas inclusivas que habían sido colocadas de forma perpendicular a la calle, cuando debían estar paralelas para cumplir su función principal: mejorar la seguridad, accesibilidad y autonomía de las personas ciegas o con baja visión.