Piden conocer cuánto cobra Lali por presentarse en la Fiesta del Mate

El concejal Maximiliano Rodríguez Paulín (Juntos) pidió a la Municipalidad de Paraná, a cargo de la intendenta Rosario Romero (PJ), que informe el costo real de la edición 2026 de la Fiesta Nacional del Mate, con especial interés en el cachet que cobrará Lali, quien se presentará el sábado 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades, en un evento que se espera masivo.

La Fiesta del Mate se realizará los días 6 y 7 de febrero y contará con una grilla de primer nivel: Lali, Los Nocheros, Los Caballeros de la Quema, Coti, Rombai, Raly Barrionuevo, Gauchito Club, el Gran Ensamble del Paraná y los ganadores del Premate, con más de 100 artistas locales y regionales en escena. De hecho se esperan más de 90 mil personas provenientes también de otras ciudades cercanas.

Transparencia

En diálogo con La Mañana de La Red 88.7, Rodríguez Paulín explicó que la venta de entradas abarca solo el sector preferencial, con 8.500 tickets disponibles (2.000 en primera tanda y 6.500 adicionales). Sobre Lali, destacó su impacto económico y turístico: "No hay que desmerecer a ninguno de los artistas que vienen, pero me parece que es Lali la que genera la venta de tickets y la que genera que las personas viajen cientos de kilómetros. Es un artista no solo nivel nacional, sino también de renombre internacional. Yo en lo personal celebro que la Fiesta del Mate se anime a traer este nivel de artista y que esto se sostenga en el tiempo, porque lo que obviamente termina generando es el movimiento económico que creo que la ciudad necesita".

Rodríguez Paulín también remarcó la necesidad de transparencia sobre los costos y la inversión pública: "Para mí la Fiesta del Mate no termina siendo un gasto, sino una inversión. Y como todo proyecto de inversión, más si se utilizan fondos públicos, lo importante es que el municipio muestre los números y ojalá que con el balance posterior de la Fiesta, la semana posterior a la finalización, el municipio muestre un saldo positivo. Y el saldo positivo no solamente es por venta de tickets y por auspicio, sino también por el movimiento económico que generó la ciudad. Cantidad de camas que se ocuparon los hoteles, departamentos o casas temporarias, pero además el movimiento en bares y en gastronomía".

"Los vecinos empezaron a comentar y empezaron a poner sobre la mesa este tema de las prioridades del municipio. Estamos gastando muchísimos miles de dólares en la realización de la Fiesta del Mate. A mí me parece que la fiesta tiene que seguir creciendo. Me parece importante, pero también creo que hay que bregar por la transparencia. No hay que esconder los números", completó.