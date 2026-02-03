Uno Entre Rios | La Provincia | Fiesta del Mate

Piden conocer cuánto cobra Lali por presentarse en la Fiesta del Mate

El concejal Maximiliano Rodríguez Paulín pidió a la Municipalidad que informe el costo real de la presentación de Lali, que estará en la Fiesta del Mate.

3 de febrero 2026 · 14:16hs
Piden conocer cuánto cobra Lali por presentarse en la Fiesta del Mate

Piden conocer cuánto cobra Lali por presentarse en la Fiesta del Mate

El concejal Maximiliano Rodríguez Paulín (Juntos) pidió a la Municipalidad de Paraná, a cargo de la intendenta Rosario Romero (PJ), que informe el costo real de la edición 2026 de la Fiesta Nacional del Mate, con especial interés en el cachet que cobrará Lali, quien se presentará el sábado 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades, en un evento que se espera masivo.

La Fiesta del Mate se realizará los días 6 y 7 de febrero y contará con una grilla de primer nivel: Lali, Los Nocheros, Los Caballeros de la Quema, Coti, Rombai, Raly Barrionuevo, Gauchito Club, el Gran Ensamble del Paraná y los ganadores del Premate, con más de 100 artistas locales y regionales en escena. De hecho se esperan más de 90 mil personas provenientes también de otras ciudades cercanas.

Fiesta del Mate: se definieron los puntos físicos de venta y el lugar para retirar pulseras para el sector preferencial.

Fiesta del Mate: se definieron los puntos físicos de venta y el lugar para retirar pulseras

Fiesta del Mate: las entidades deportivas ofrecerán sus servicios y recaudarán fondos.

Fiesta del Mate: las entidades deportivas ofrecerán sus servicios y recaudarán fondos

Transparencia

En diálogo con La Mañana de La Red 88.7, Rodríguez Paulín explicó que la venta de entradas abarca solo el sector preferencial, con 8.500 tickets disponibles (2.000 en primera tanda y 6.500 adicionales). Sobre Lali, destacó su impacto económico y turístico: "No hay que desmerecer a ninguno de los artistas que vienen, pero me parece que es Lali la que genera la venta de tickets y la que genera que las personas viajen cientos de kilómetros. Es un artista no solo nivel nacional, sino también de renombre internacional. Yo en lo personal celebro que la Fiesta del Mate se anime a traer este nivel de artista y que esto se sostenga en el tiempo, porque lo que obviamente termina generando es el movimiento económico que creo que la ciudad necesita".

Rodriguez Paulin

LEER MÁS: Fiesta del Mate: se definieron los puntos físicos de venta y el lugar para retirar pulseras

MAXI RODRIGUEZ PAULIN

Rodríguez Paulín también remarcó la necesidad de transparencia sobre los costos y la inversión pública: "Para mí la Fiesta del Mate no termina siendo un gasto, sino una inversión. Y como todo proyecto de inversión, más si se utilizan fondos públicos, lo importante es que el municipio muestre los números y ojalá que con el balance posterior de la Fiesta, la semana posterior a la finalización, el municipio muestre un saldo positivo. Y el saldo positivo no solamente es por venta de tickets y por auspicio, sino también por el movimiento económico que generó la ciudad. Cantidad de camas que se ocuparon los hoteles, departamentos o casas temporarias, pero además el movimiento en bares y en gastronomía".

"Los vecinos empezaron a comentar y empezaron a poner sobre la mesa este tema de las prioridades del municipio. Estamos gastando muchísimos miles de dólares en la realización de la Fiesta del Mate. A mí me parece que la fiesta tiene que seguir creciendo. Me parece importante, pero también creo que hay que bregar por la transparencia. No hay que esconder los números", completó.

Fiesta del Mate Concejal Lali Paraná
Noticias relacionadas
Concepción del Uruguay conmemoró las Batallas de Caseros y San Lorenzo

Concepción del Uruguay conmemoró las Batallas de Caseros y San Lorenzo

Cuadro que ilustra el paso de las tropas del Ejército Grande por el cruce de Punta Gorda, Diamante. En la pintura se destaca Urquiza rumbo a la victoria que obtendría en el Palomar de Caseros, el 3 de febrero de 1852, ante las tropas de Juan Manuel de Rosas.

Entre Ríos recuerda la Batalla de Caseros con actos oficiales y jornada sin bancos ni administración pública

jorge kerz es el nuevo secretario de articulacion educativa del cge

Jorge Kerz es el nuevo secretario de articulación educativa del CGE

la construccion del hogar jesus buen pastor para sacerdotes mayores avanza a buen ritmo

La construcción del hogar "Jesús Buen Pastor" para sacerdotes mayores avanza a buen ritmo

Ver comentarios

Lo último

Un árbitro murió en un accidente tras dirigir un partido del Torneo Regional Amateur

Un árbitro murió en un accidente tras dirigir un partido del Torneo Regional Amateur

Messi podría volver a Newells en 2027: un proyecto histórico toma forma

Messi podría volver a Newell's en 2027: un proyecto histórico toma forma

Causa Cuadernos: la defensa de Cristina Fernández pidió la nulidad total del juicio

Causa Cuadernos: la defensa de Cristina Fernández pidió la nulidad total del juicio

Ultimo Momento
Un árbitro murió en un accidente tras dirigir un partido del Torneo Regional Amateur

Un árbitro murió en un accidente tras dirigir un partido del Torneo Regional Amateur

Messi podría volver a Newells en 2027: un proyecto histórico toma forma

Messi podría volver a Newell's en 2027: un proyecto histórico toma forma

Causa Cuadernos: la defensa de Cristina Fernández pidió la nulidad total del juicio

Causa Cuadernos: la defensa de Cristina Fernández pidió la nulidad total del juicio

Patronato puso a tono las redes de los arcos del Estadio Presbítero Grella

Patronato puso a tono las redes de los arcos del Estadio Presbítero Grella

Un concordiense alcanzó los 1000 puntos en el básquet universitario de Estados Unidos

Un concordiense alcanzó los 1000 puntos en el básquet universitario de Estados Unidos

Policiales
Incendio en la empresa Granja Tres Arroyos: bomberos lograron controlar la situación

Incendio en la empresa Granja Tres Arroyos: bomberos lograron controlar la situación

Investigan un confuso procedimiento policial en una zona rural sobre la Ruta 39

Investigan un confuso procedimiento policial en una zona rural sobre la Ruta 39

Paraná: delincuentes le robaron a jubilados, huyeron y chocaron

Paraná: delincuentes le robaron a jubilados, huyeron y chocaron

Un adolescente fue baleado en La Paz y detuvieron a un joven

Un adolescente fue baleado en La Paz y detuvieron a un joven

Paola García: investigan si su muerte se debió a mala praxis

Paola García: investigan si su muerte se debió a mala praxis

Ovación
Messi podría volver a Newells en 2027: un proyecto histórico toma forma

Messi podría volver a Newell's en 2027: un proyecto histórico toma forma

Un concordiense alcanzó los 1000 puntos en el básquet universitario de Estados Unidos

Un concordiense alcanzó los 1000 puntos en el básquet universitario de Estados Unidos

Liga Argentina: Rocamora sufrió una abultada derrota como local

Liga Argentina: Rocamora sufrió una abultada derrota como local

El guiño de Liverpool de Inglaterra a la obra del Indio Solari

El guiño de Liverpool de Inglaterra a la obra del Indio Solari

Un árbitro murió en un accidente tras dirigir un partido del Torneo Regional Amateur

Un árbitro murió en un accidente tras dirigir un partido del Torneo Regional Amateur

La provincia
Concepción del Uruguay conmemoró las Batallas de Caseros y San Lorenzo

Concepción del Uruguay conmemoró las Batallas de Caseros y San Lorenzo

Piden conocer cuánto cobra Lali por presentarse en la Fiesta del Mate

Piden conocer cuánto cobra Lali por presentarse en la Fiesta del Mate

Entre Ríos recuerda la Batalla de Caseros con actos oficiales y jornada sin bancos ni administración pública

Entre Ríos recuerda la Batalla de Caseros con actos oficiales y jornada sin bancos ni administración pública

Jorge Kerz es el nuevo secretario de articulación educativa del CGE

Jorge Kerz es el nuevo secretario de articulación educativa del CGE

La construcción del hogar Jesús Buen Pastor para sacerdotes mayores avanza a buen ritmo

La construcción del hogar "Jesús Buen Pastor" para sacerdotes mayores avanza a buen ritmo

Dejanos tu comentario