La carne de cerdo gana terreno ante el aumento del precio de la carne vacuna

El alza de la carne vacuna impulsa el consumo de cerdo, que cerró 2025 con récords de producción, faena, consumo interno y exportaciones en Argentina.

4 de febrero 2026
El fuerte incremento en el precio de la carne vacuna está llevando a los consumidores a buscar alternativas, y la carne de cerdo se consolida como una de las principales opciones. En ese contexto, el sector porcino cerró 2025 con cifras históricas en producción, consumo y exportaciones, de acuerdo con información oficial.

Durante el último año se alcanzó un récord de faena, con más de 8,5 millones de animales procesados, mientras que la producción superó las 812 mil toneladas. Estos resultados implicaron aumentos respecto de 2024 y confirmaron la expansión sostenida de la actividad.

La carne de cerdo gana terreno en la mesa de los argentinos

El consumo interno también registró un avance significativo. En 2025, el consumo per cápita de carne de cerdo en Argentina llegó a 18,9 kilos por habitante, lo que representó un crecimiento interanual cercano al 9%. Desde el sector señalan que la mayor presencia de cortes porcinos en góndolas y carnicerías se explica por su menor costo, su versatilidad en la cocina y su aporte nutricional.

En paralelo, el complejo porcino continúa ampliando su inserción internacional. Actualmente, Argentina tiene habilitados 54 mercados externos para carne y subproductos porcinos, y durante 2025 las exportaciones del sector crecieron en valor, superando los 15 millones de dólares.

Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca indicaron que el crecimiento del sector se apoya en medidas orientadas a brindar previsibilidad y fomentar la inversión, lo que permitió fortalecer la cadena productiva y consolidar su desarrollo.

