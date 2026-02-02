Uno Entre Rios | La Provincia | Fiesta del Mate

Fiesta del Mate: se definieron los puntos físicos de venta y el lugar para retirar pulseras

La organización de la Fiesta del Mate definió dos lugares físicos como puntos de venta para acceder al sector preferencial: Vieja Usina y Cosmopolitan Bar.

2 de febrero 2026 · 21:38hs
La organización de la 35° Fiesta Nacional del Mate definió dos lugares físicos como puntos de venta para acceder al sector preferencial: Vieja Usina, en Gregoria Matorras 861 y Cosmopolitan bar, en Güemes 1356 . Por otra parte, se informó la dinámica en cuanto al retiro de pulseras para quienes hayan adquirido entradas preferenciales.

Además de la posibilidad de adquirir tickets preferenciales en entradauno.com —una dinámica que viene funcionando desde el inicio de las ventas—, la organización ha determinado dos puntos físicos para poder adquirir entradas de manera presencial y a través de todos los medios de pago.

Con el objetivo de facilitar la dinámica de quienes decidan adquirir su localidad preferencial el mismo día del evento, ambos puntos tendrán tickets a la venta disponibles durante los dos días de la fiesta.

Por un lado, la Vieja Usina (ubicado en Gregoria Matorras de San Martín 861), entre el miércoles 4 y el sábado 7 de febrero en los siguientes días y horarios:

-Miércoles 4 y jueves 5 de febrero, de 9 a 19 hs

-Viernes 6 y sábado 7 de febrero, de 09 a 23 hs

Por otro, Cosmopolitan bar (ubicado en Güemes 1356):

Viernes 6 y sábado 7, entre las 9 y las 23 hs

Retiro de pulseras para sector preferencial

Además, quienes hayan adquirido su entrada a través de la ticketera digital podrán retirar su pulsera para el sector preferencial entre el miércoles 4 y el sábado 7 de febrero en los siguientes días y horarios:

-Miércoles 4 y jueves 5 de febrero: de 9 a 19 hs

-Viernes 6 y sábado 7 de febrero: de 9 a 23 horas.

La entrega se efectuará en el Centro Cultural La Vieja Usina (Gregoria Matorras de San Martín 861) con el objetivo de garantizar un ingreso ordenado y seguro al sector preferencial.

El sector preferencial ofrece un lugar con una vista próxima a los artistas sobre el escenario principal, espacio gastronómico, barra y sanitarios exclusivos. La disposición del sector será distinta según el día del evento: el 6 de febrero funcionará bajo la modalidad platea —con público sentado—, mientras que el 7 de febrero será bajo la modalidad campo.

Recomendaciones para quienes acrediten su ingreso

• Presentar el QR que figura en la aplicación "Equity" al momento de la acreditación (seguir las instrucciones que llegan una vez efectuada la compra al mail que se consignó durante el proceso).

• Ingresar al predio con la pulsera puesta.

• No se permite el ingreso al sector preferencial con asientos, conservadoras u objetos de gran tamaño.

La organización agradece la colaboración de los asistentes para garantizar un desarrollo del evento ordenado y seguro.

