Darksiders trae el universo de Pink Floyd al Centro Cultural Juan L. Ortiz

El domingo 9 de noviembre a las 21, el Centro Cultural Juan L. Ortiz (Racedo 250) recibirá a Darksiders: Buenos Aires Pink Floyd , un homenaje a la mítica banda británica de rock progresivo. El espectáculo ofrece una experiencia sensorial inspirada en los legendarios conciertos de Pink Floyd, con una puesta visual y sonora cuidadosamente diseñada para revivir la atmósfera de sus grandes obras.

Las entradas están disponibles en tickea.com.ar , y también de forma presencial en The Music Store (Gualeguaychú 442) y Flamingo (Gral. José de San Martín 902). Quienes cuenten con tarjetas del Banco Entre Ríos o Banco Santa Fe pueden acceder a 3 y 6 cuotas sin interés en sus compras online.

En diálogo con UNO, el cantante y guitarrista Lucas Martinelli contó que Darksiders nació a principios de este año en Buenos Aires, con la meta de “recrear el sonido original de la banda, lo mejor posible”. El grupo está integrado por ocho músicos y cuenta con una propuesta técnica y artística ambiciosa. “Pink Floyd tiene una trayectoria muy amplia, con muchas variaciones en su música, y eso hace que el show sea complejo en lo técnico y en lo musical”, señaló.

Aunque la formación es reciente, Darksiders ya logró llenar salas porteñas y comienza a expandir su recorrido por el país. “Estamos muy contentos con la recepción que venimos teniendo. Este será uno de nuestros primeros shows fuera de Buenos Aires, así que llegamos con mucha ilusión”, afirmó Martinelli.

El repertorio incluirá canciones de todas las etapas de la banda, desde los primeros discos hasta los grandes clásicos de The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals y The Wall. “Vamos a hacer un recorrido por toda la carrera de Pink Floyd, una especie de antología con las mejores canciones”, explicó. No faltarán los momentos más esperados por el público: “Los clásicos van a estar, temas como Comfortably Numb o The Great Gig in the Sky, donde nuestras coristas se lucen un montón”, adelantó el músico.

Martinelli, de 42 años, contó que su fanatismo por Pink Floyd nació en la infancia. “Tuve la suerte de crecer en una casa donde siempre sonaba música. Mis viejos escuchaban a los Beatles, Jimi Hendrix, y por supuesto, Pink Floyd. Desde chico soñaba con poder compartir esa música con más gente, y hoy lo estamos haciendo”, dijo.

La presentación tendrá un condimento especial: una de las coristas del grupo es nacida y criada en Paraná, lo que hace que el regreso tenga un valor simbólico para la banda. “Estamos muy entusiasmados de tocar allá. Esperamos que los fanáticos de Floyd de Entre Ríos se acerquen y vivan una linda noche con nosotros”, cerró Martinelli.