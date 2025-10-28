Susy Shock llega a Paraná con su gira nacional "Revuelo Sur"

La artista Susy Shock se presentará en la Casa de la Cultura de Paraná, en la Marcha del Orgullo y en la Biblioteca Popular Caminantes

La artista Susy Shock se presentará el viernes 7 de noviembre a las 20 en la Casa de la Cultura de Paraná, junto a La Bandada de Colibríes, en el cierre de la Gira Nacional Revuelo Sur 2025.

Tras regresar de su gira europea, la autora y cantante compartirá en vivo el repertorio de Revuelo Sur, integrado por tangos, valses, milongas, candombes y marchas camión. Además, repasará canciones de sus discos Traviarca y Buena vida y poca vergüenza.

La Bandada de Colibríes está compuesta por Caro Bonillo –dirección musical, piano, guitarra y voz–, Andrea Bazán –guitarra y voz–, Sol Penelas –cuatro y voz–, Vitto Troilo –bajo y coros– y Horacio Vázquez –percusión–.

Las entradas anticipadas con descuento pueden reservarse al 343 450 8908 (Carla) o al 11 2252 6463 (Margoth). En puerta costarán $30.000.

Presentación de su novela en la Biblioteca Popular Caminantes

En el marco de su visita a la ciudad, Susy Shock también presentará su reciente libro La Loreta y Pibe Roto el domingo 9 de noviembre a las 19.30 en la Biblioteca Popular Caminantes (Gobernador Antelo 1345), en diálogo con Iara Quiroga y Margoth.

La novela narra la historia de La Loreta y La Juana, dos travestis que se conocen en un baño de Constitución y construyen un vínculo de amistad profunda en un contexto hostil. Incluye además el texto Pibe Roto, figura que simboliza la búsqueda de identidad y la resistencia frente a la adversidad.

En la contratapa, la escritora Ana Ojeda destaca: “En este libro bello y triste, desgarrado y sobreviviente, Susy Shock arremete en prosa y en verso con todo su arsenal creativo para contar dos historias de amor: la primera de amistad, la segunda de amor romántico, sexual y revolucionario”.

Toda la obra de Susy Shock se distingue por su mirada poética y política sobre las identidades disidentes, la memoria travesti y la autogestión cultural. Su recorrido abarca la poesía, la música, el teatro y la docencia, con un compromiso constante con la visibilidad y los derechos del colectivo travesti trans.

“Necesitamos que nuestra gente venga; mientras todo se cae, tenemos que demostrar que nuestro arte sigue vivo, organizándonos y apoyándonos entre nosotras”, expresó la artista.

Además, la artista también estará presente en la Marcha del Orgullo de Paraná el sábado 8 de noviembre. La concentración comienza a las 17 horas en Casa de Gobierno, y luego a las 18 horas se marchará hacia el Parque Urquiza. Durante la tarde/noche habrá un festival, feria de emprendedores y más actividades.

Marcha del Orgullo 2025 Paraná

Breve biografía

Susy Shock (Buenos Aires, 1968) es artista trans sudaca, escritora, cantante, actriz, dramaturga, performer, docente y comunicadora. Su obra combina poesía, música y teatro con una estética marcada por la ternura, la desobediencia y la memoria travesti. Integró el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, sancionada en 2012, y es considerada una voz clave del arte travesti latinoamericano.