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Murió Paolo, el rockero, el personaje que marcó la televisión de los 80

Jorge Montejo tenía 68 años y falleció en Tandil, su ciudad natal. El artista estaba internado por una infección respiratoria.

12 de noviembre 2026 · 09:18hs
Murió Paolo, el rockero, el personaje que marcó la televisión de los 80

Jorge Juan Montejo, el actor y humorista que dio vida a Paolo, el rockero, murió a los 68 años en el Hospital Santamarina de Tandil, su ciudad natal. Según trascendió, el artista estaba internado por una infección respiratoria y falleció a las 21.16 del miércoles 11 de noviembre en el nosocomio local.

Con su vincha, el pelo largo, el morral multicolor y expresiones como “¡Uhhh, loco!”, “¿Entendés, chabón?”, “Qué mala onda” y “Mató la onda, loco”, Paolo se convirtió en una figura reconocible de la televisión argentina de las décadas de 1980 y 1990.

Trayectoria

El personaje nació en 1986, luego de que Daniel Ripoll, fundador de la revista Pelo, le sugiriera incursionar en la interpretación. Montejo relató que armó el look con elementos de cotillón y que el nombre surgió por una cuestión de imagen: “No se podía llamar Johnny, tenía que ser Paolo”. Juan Alberto Badía completó la identidad al bautizarlo como “el rockero”, convencido de que “los hippies se iban a extinguir, pero los rockeros no”.

Según consignó Infobae, el debut de Paolo, el rockero se produjo en Badía & Cía., el ciclo conducido por Badía que marcó sus primeros años de popularidad en la recuperación democrática. Luego se sumó a Feliz Domingo, donde sus monólogos alcanzaron a una audiencia masiva, y participó en otros programas como De carne somos, El gordo y el flaco, Siempre sábado, Palermo Hollywood y Peligro sin codificar.

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La carrera de Montejo también tuvo lugar en el cine. Formó parte de Los bañeros más locos del mundo y Los matamonstruos en la mansión del terror, estrenadas en 1987, además de Extermineitors IV: Como hermanos gemelos, de 1992. Sobre una de las secuencias de Los bañeros más locos del mundo, recordó: “Fui por la rampa con todo y luego me golpeé de verdad”. A pesar del accidente, decía que guardaba un recuerdo positivo de la filmación y de sus compañeros de elenco.

Con el paso de los años, los problemas de salud y las adicciones lo alejaron de los medios. Montejo estuvo internado durante tres meses en un neuropsiquiátrico de Buenos Aires, donde recibió tratamiento por una depresión y por consumo de drogas. “Lo del psiquiátrico tiene que ver con mi inestabilidad emocional y adicción a las drogas, lo cual fue deteriorando mi vida”, explicó en una entrevista con Teleshow.

Paolo rockero Televisión
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