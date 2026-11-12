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Paraná tendrá un laboratorio gratuito sobre herramientas legales para emprendedores creativos

La actividad será el miércoles 18 de noviembre, de 18 a 20, en el Mirador TEC Lab de Paraná. Será gratuita y tendrá una modalidad práctica

12 de noviembre 2026 · 13:36hs
Paraná tendrá un laboratorio gratuito sobre herramientas legales para emprendedores creativos

La propuesta gratuita se realizará el miércoles 18 de noviembre, de 18 a 20, en el Mirador TEC Lab de Paraná. El encuentro ofrecerá herramientas legales para que artistas, emprendedores y trabajadores de las industrias creativas puedan resguardar y gestionar sus producciones.

Industrias Culturales y Creativas de Entre Ríos

La Dirección de Industrias Culturales y Creativas de Entre Ríos, junto con el Mirador TEC Lab y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), invitan a participar del Laboratorio de Herramientas Legales para Proyectos Creativos, bajo el lema “Protegé lo que creás”. La actividad será presencial en las instalaciones del Mirador TEC Lab, ubicado en Gregoria Matorras de San Martín 889, en Paraná.

La capacitación estará a cargo de la Dra. Maira Sofía Dobler, abogada (CPACF), agente de la Propiedad Industrial (INPI) y referente de Safe and Sound®. La propuesta tendrá una modalidad práctica, en la que cada participante podrá trabajar directamente sobre su propio proyecto e identificar aquellos elementos que necesitan protección legal.

Durante el encuentro se abordarán herramientas vinculadas al derecho de autor, las marcas y los diseños industriales, además del marco normativo vigente en Argentina. También se trabajará sobre estrategias para proteger, administrar y generar oportunidades de monetización a partir de los activos intangibles de cada emprendimiento o producción creativa.

La actividad es gratuita, aunque cuenta con cupos limitados y requiere inscripción previa. Las personas interesadas en participar deberán solicitar el formulario de inscripción a través del correo electrónico [email protected].

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Paraná laboratorio Emprendedores Entre Ríos
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