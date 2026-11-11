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Aldea Brasilera celebra sus raíces con una nueva Fiesta Provincial de las Aldeas

La música, las danzas y los sabores de la tradición volverán a encontrarse este sábado 14 de noviembre en Aldea Brasilera desde las 19 en el predio del Club San José

11 de noviembre 2026 · 19:24hs
Aldea Brasilera celebra sus raíces con una nueva Fiesta Provincial de las Aldeas

La música, las danzas y los sabores de la tradición volverán a encontrarse este sábado 14 de noviembre en Aldea Brasilera. Desde las 19, el predio del Club San José será escenario de la séptima edición de la Fiesta Provincial de las Aldeas, una celebración que busca mantener vivas las costumbres heredadas de las comunidades inmigrantes y compartirlas con vecinos y visitantes.

Aldea Brasilera se prepara para celebrar la Fiesta Provincial de las Aldeas

La propuesta reunirá distintos estilos musicales sobre el escenario principal. Entre los artistas confirmados se encuentran Mario Pereyra, Gerardo Farías, Gildas Bailanta, Los Majestuosos del Chamamé, Grupo Tentación y La Nueva Herencia. También habrá presentaciones de agrupaciones de danza, que aportarán cuadros tradicionales a una noche pensada para disfrutar en familia.

La fiesta tendrá, además, actividades para todas las edades. Uno de los atractivos será el certamen recreativo de juegos germánicos, con competencias de destreza que recuperan prácticas vinculadas a las raíces de las aldeas. A esto se sumará un espacio destinado a los más chicos.

La gastronomía tendrá su lugar con un patio de comidas típicas y bebidas, mientras que artesanos y emprendedores de la región participarán de un paseo de estands. Así, el encuentro combinará música, baile, sabores y producción local en un mismo predio.

Desde la organización informaron que estará permitido ingresar con sillones propios para disfrutar de los espectáculos con mayor comodidad. En cambio, no se permitirá el acceso con conservadoras.

Las entradas anticipadas se pueden comprar de manera presencial en la Municipalidad de Aldea Brasilera hasta este viernes 13 de noviembre a las 11. También se encuentran disponibles de forma online a través de 1000tickets. Los menores de 12 años ingresarán sin cargo.

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Aldea Brasilera Fiesta Provincial de las Aldeas fiesta Popular
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