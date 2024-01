Dafne Ganchier Allois y las lecturas más elegidas del verano

Cada verano, ya sea que las vacaciones incluyan playa o no, salir de la casa o no, amantes y empedernidos lectores de todas las edades saben que se acerca la pregunta más temida de la temporada: qué leer. En tiempos en los que la billetera está holgada y los precios suben cada día más, no es tarea sencilla decidirse por un libro. Antes, tal vez, estaba la posibilidad de comprar dos o tres, pero hoy la realidad es otra. La buena noticia es que siempre, a pesar de la situación política y económica, los argentinos leyeron. Y Dafne Ganchier Allois , librera y futura bibliotecaria, tiene pruebas de ello.

Los primeros días de enero, muchas personas reservaron y esperaron ansiosos la llegada de La felicidad más allá de la ilusión, su último libro publicado por Editorial Planeta. Allí, el autor propone desandar el camino. Desarticular lugares comunes y preconceptos para poner en evidencia qué se esconde más allá de esa ilusión que se vende como panacea y no es más que una trampa. Otra figurita difícil del escritor es El duelo, donde habla del proceso psicológico que se produce tras una pérdida, una ausencia, una muerte o un abandono. Situaciones que son diferentes para cada persona y en ese libro, tal vez, encuentren respuestas o puedan hacerse nuevas preguntas.

“Además de los libros de Rolón, también es muy vendido El loco de Juan Luis González. Libro que habla sobre la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la historia política argentina. También piden mucho a Florencia Bonelli, La Casa Neville, la formidable señorita Manon y todos los que son para niños relacionados al mundial. Muchos libros que hablen del Dibu y Messi”, aseguró. En el libro El loco, Juan Luis González aborda la vida y la carrera política del dirigente libertario. Da cuenta de sus vínculos empresariales, de su inestabilidad emocional, de su profunda soledad y de su creciente afición por lo místico y lo esotérico. “Milei está convencido de que Dios lo eligió como líder mesiánico”, señaló.

Hoy, el precio de un libro puede rondar entre los 6.000 y los 40.000 pesos. “Hay libros caros, sí. Pero si los comparás con otras cosas no es así. Hoy en día todo está caro. De todas formas, al que le gusta leer va y compra igual. Pero sí buscan las ediciones de bolsillo, que para ser sincera no tienen tanta diferencia de precio con los otros. Es difícil lo de calidad y precio porque solamente los libros clásicos tienen varias ediciones. Sí es cierto que cuando nos piden recomendaciones, la gente se termina guiando por el precio, a veces, más que por la trama. Pero los fanáticos de tal autor o autora, a veces ni te preguntan precios. Van y compran, saben lo que quieren y el valor que eso tiene para ellos. En lo personal, me sorprendió que para las fiestas se haya vendido bien, más con el tema de las elecciones y la incertidumbre que eso genera, ni hablar de la posterior disparada de precios. ¡Pero se vendió de todo y bien!”, contó.

Ante la pregunta sobre qué libro la sorprendió y por qué, rápidamente dijo: “Me sorprendió lo de Rolón, imaginé que se iba a vender bien, pero no tanta demanda”. Gabriel Rolón es autor de Diario de Ayer, Historias de diván, Palabras cruzadas, La respuesta está en ti, Los padecientes, Medianoche en Buenos Aires, Encuentros, Historias inconscientes, Cara a cara, La voz ausente, El precio de la pasión, El duelo y La Felicidad. Además, como actor y cantante, participó en la opereta Lo que me costó el amor de Laura (1998), de Alejandro Dolina, en Radiocine (2002) y en múltiples interpretaciones en vivo en La venganza será terrible. Sus propuestas teatrales (Charlas de diván, Entrevista abierta, Mano a Mano, Historias de diván, El amor y las pasiones, Medianoche en Buenos Aires, El lado B del amor) recorrieron varios países y fueron vistos por cientos de miles de espectadores. Y como si todo esto fuera poco, hoy sus videos son virales en todas las plataformas digitales.

“Si quieren leer y no saben por dónde empezar, les recomendaría que escuchen a su librero de confianza. No se dejen llevar por las modas y busquen algo que realmente les guste. Y una novela que a mi me gustó mucho fue Me verás caer, de Mariana Travacio. Son relatos inteligentes e irónicos, protagonizados por mujeres que afrontan un momento de ruptura en sus vidas y anhelan desandar sus historias fallidas. La prosa es muy linda, me encantó. Otra lectura que recomiendo, quizás esta sea más de verano, es La librería y la diosa, de Paula Vázquez. Hace un viaje literario por el mundo de la maternidad, las librerías independientes y el feminismo en el que nos guía a través de su propio proceso de transformación y reflexión, desafiando las expectativas y celebrando la libre elección de las mujeres”, indicó.