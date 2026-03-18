Cultura organiza actividades por el Mes de la Memoria

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos impulsa una agenda de actividades en el marco del Mes de la Memoria, con propuestas abiertas y gratuitas

Mar del Sur, obra que aborda las marcas del pasado reciente en la vida cotidiana. La actividad será a la gorra.

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos impulsa una agenda de actividades en el marco del Mes de la Memoria, con propuestas abiertas y gratuitas en distintos espacios de la provincia. La programación se organiza en torno al Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, con charlas, muestras, teatro y proyecciones.

En el Archivo de Entre Ríos (Alameda de la Federación 222) continúa el ciclo El Archivo nos cuenta: Memoria entrerriana. Este jueves 19 de marzo a las 19.30 se realizará una charla y presentación del libro Nosotras en libertad, con la participación de integrantes de la agrupación La Solapa.

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La agenda incluye también teatro. En la Casa de la Cultura de Entre Ríos (9 de Julio y Carbó) se presentará este sábado a las 21 la obra Mar del Sur, que aborda las marcas del pasado reciente en la vida cotidiana. La actividad será a la gorra.

El Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos llevará adelante un ciclo de cine en distintos puntos de la provincia. El domingo 22 de marzo a las 20.30 se proyectará Argentina, 1985, de Santiago Mitre, en el Parque de la Salamanca de Concepción del Uruguay. En tanto, el jueves 26 a las 20 habrá cine debate con Infancia clandestina, de Benjamín Ávila, en el CIC Este II de Paraná.

Finalmente, el Museo Serrano (Gardel 62) será sede de la charla La Antropología Forense y la identificación de desaparecidos, a cargo del Dr. Juan Nobile, integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense. La actividad se realizará el lunes 23 de marzo a las 10.30.