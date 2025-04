Culminó el ciclo de películas del Cineclub del IAAER: un homenaje a la música y el cine

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Instituto Audiovisual (@institutoaudiovisualer)

El ciclo, que fue de acceso libre y gratuito, ofreció una cuidada selección de largometrajes y cortometrajes que exploraron la relación entre la música y el cine, un vínculo que se presentó como eje central de cada proyección.

Además de Blank Generation, el ciclo incluyó otros títulos de gran relevancia en la historia del cine musical, tales como The Girl Can't Help It (1956), dirigida por Frank Tashlin, Lovers Rock (2020) de Steve McQueen, y Oleg y las raras artes (2016) de Andrés Luque. El ciclo también presentó el cortometraje Aliens (2017), de Luis López Carrasco, una obra breve pero impactante que complementó el tema central de la música como motor de cambio y expresión.

Una propuesta que conecta generaciones a través de la música

El Cineclub del IAAER se ha consolidado como un espacio de encuentro para los amantes del cine en Paraná y la provincia, un lugar donde se pueden disfrutar propuestas cinematográficas que escapan de lo convencional.

Los martes por la noche, desde mediados del año pasado, los espectadores tuvieron la oportunidad de sumergirse en el Séptimo Arte desde una perspectiva única, que combina la magia del cine con el poder transformador de la música.

El ciclo "Impacto Fulminante: Cuando la música transforma" fue especialmente apreciado por la diversidad de géneros y enfoques que presentó. Desde el glamoroso rock and roll de The Girl Can’t Help It, pasando por la intimidad y la potencia emocional de Lovers Rock, hasta la visión audaz y cruda de Oleg y las raras artes, la programación invitó a reflexionar sobre cómo la música, en diferentes contextos y épocas, puede trascender y dar forma a las historias que se cuentan en la pantalla grande.

Un espacio cultural en crecimiento

El Cineclub del IAAER sigue ganando terreno entre el público, que ha encontrado en sus proyecciones una alternativa diferente y enriquecedora a la oferta cinematográfica convencional. Con cada ciclo, el IAAER fortalece su rol como promotor de la cultura audiovisual en la provincia, acercando a la comunidad propuestas que no solo fomentan la apreciación del cine, sino también el acceso a una gran variedad de bienes culturales.

"Lo que buscamos es que la gente se acerque al cine desde otro lugar, que pueda disfrutar de películas que no siempre tienen el protagonismo que merecen en las salas comerciales. Además, lo hacemos en un espacio abierto y accesible, lo que nos permite seguir acercando la cultura al público", expresó un miembro del equipo organizador del Cineclub.

El Cineclub continúa con nuevas propuestas

Aunque el ciclo "Impacto Fulminante" llegó a su fin, el Cineclub del IAAER seguirá ofreciendo funciones semanales que seguirán destacando lo mejor del cine contemporáneo y clásico, siempre con el objetivo de facilitar el acceso de la ciudadanía a un cine diverso y de calidad.

El próximo ciclo promete seguir sorprendiendo a los espectadores con una selección de películas que, como en este caso, exploran la intersección entre la música y el cine, y continúan fortaleciendo este espacio cultural que se ha convertido en una cita obligada para los amantes del Séptimo Arte en Entre Ríos.