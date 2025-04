Fabiana Cantilo: "Vamos a tocar los hits de siempre pero en versión sinfónica"

—¿De qué se trata el Sexteto Sinfónico?

—Toda esta idea empezó cuando Fito me invitó a cantar al Teatro Colón, porque Fito, que se portó bien e hizo una carrera mucho más ordenada que la mía, puede darse esos lujos. Y así empezó, yo quería una orquesta sinfónica y la fuimos armando.

Centro Provincial de Convenciones

—¿Podrías adelantarnos algunas de las canciones que vas a tocar?

—Vamos a hacer Maribel, que es una canción no tan conocida de Spinetta, una mía que no conoce nadie que se llama Choque de brujos, que forma parte del disco Información Celeste, que amo ese disco y los invito a escucharlo. Y después por supuesto vamos a tocar los hits de siempre adaptados al sinfónico y también algunas canciones de Charly.

—Hablás mucho de las energías y la espiritualidad, ¿cómo se ve esto reflejado en tu música?

—Porque se escucha más mi voz, y eso es lo que vine a hacer a este mundo. Y, además, cantamos en 432. Cantar en 432 Hz significa cantar utilizando una frecuencia de vibración específica, que se asocia con la armonía, la resonancia con la naturaleza, la tierra y el corazón. Esta es una afinación que realmente cura, la música cura, la música sana.

—¿Qué artistas o bandas escuchás en la actualidad? ¿Qué estilos?

—Me gusta todo, me gusta lo viejo y lo nuevo. De lo nuevo, definitivamente, soy completamente fan de Ca7riel y Paco Amoroso, son dos genios, graciosos, una maravilla. Después también me gustan mucho Marilina y Lula Bertoldi, la generación nueva del rock. Y después sigo escuchando lo que escuché siempre, Génesis, Queen, Stevie Wonder, The Beatles, Oasis. A Spinetta también lo sigo escuchando, a Charly y a Fito ya no porque los escuché demasiado (risas). Algunas canciones sí las toco, porque me gustan mucho, por eso siempre toco algunas en mis shows, de Cerati también.

Shows y escenario

—Del escenario, ¿qué te emociona hoy después de tantos años de oficio? ¿Hay cosas que seguís descubriendo?

—Sí, hace muy poco descubrí que cuando piso el escenario se me van todos los problemas, y es algo que no me había dado cuenta, es increíble. No sé por qué no me había dado cuenta antes, porque siempre se me van. Me ha pasado de estar mal, sentirme mal, estar de mal humor, pisar el escenario y sentirme bien. Ahora espero los shows para sentirme bien, tipo antidepresivos.

—¿Cómo vivís el cariño de la gente y la fidelidad de un público que te acompañó a lo largo del tiempo?

—Ya son varias generaciones. ¿Y los niños? No hay nada que me guste más que los nenes, ellos saben, entienden todo. Cuando te miran los niños es que está todo bien, y también si te siguen los animales, que esto no tendría nada que ver porque no los dejan entrar, pero bueno. La otra vez se subió un perro al escenario y lo sacaron, yo quería que lo dejaran, pero no tenía tiempo de cantar y gritar ¡no saquen al perro!, se me enredaba con la capa, era todo un quilombo (risas). Yo soy defensora de los animales, no como carne. Y de paso, aprovecho a decirle a la gente que por favor no coma pulpos. Pero volviendo a la pregunta, el cariño de la gente es una maravilla. Antes no me daba cuenta, pero hoy me tiro encima de la gente y nos damos un abrazo. No me tiro de cabeza porque me da miedo que se corran y reventarme contra el piso, pero nos abrazamos (risas). Me encanta acercarme al público, me gusta el contacto.

—¿Qué cambios has notado en vos, desde lo artístico, a lo largo de los años?

—Todos, porque dejé de tomar estupefacientes. Nunca me gustó, pero la realidad de por qué la gente se droga es porque te saca el dolor. Durante miles de años formé parte de Narcóticos Anónimos, que lo recomiendo muchísimo, todavía hoy soy parte, y ya llevo 12 años y cinco meses. Yo siempre fui muy espiritual, y hoy estoy protegida.

—Nunca renegaste de tu pasado y siempre que hablás del tema dejás un mensaje positivo.

—Hablo porque es una forma de salvar vidas. Lamentablemente, la droga domina el mundo.

—Sos auténtica, ¿cómo lográs conectarte con tu esencia y que eso se vea reflejado en tu trabajo?

—La verdad no hago nada, soy así y nadie sabe por qué (risas). Me pasaron cosas bravas durante mi infancia, yo soy una sobreviviente de cosas densas. En los grupos de ayuda te das cuenta que no sos la única y eso es maravilloso. Vinimos a este planeta a aprender, todo es aprendizaje. No hay desgracias, hay pruebas. Yo podría estar muerta, sin embargo acá estoy.

—¡Menos mal!, porque hay todo un público que te ama.

—Y por ellos estoy.

—En la nota que hicimos la semana pasada, dijiste que “debemos vibrar en amor porque esto se pude todo”.

—Exactamente, es una bestialidad pero es así. Y a mí me lo digo también, es redifícil vibrar en amor, parece una boludez pero no. Traten de amar a un enemigo, ahí los quiero ver. Querer a un amigo es facilísimo, pero ¿uno se quiere a sí mismo? ¿Ustedes se quieren o se dan con un caño? Lo primero empieza por uno, hay que tratar de no darse con un caño, y parece una boludez pero es redifícil. Y bueno, acá estamos. A este planeta vinimos a trabajar. Para quien le interese todo esto, recomiendo mucho a Andrea Barnabe, ella es una bibliotecaria galáctica.

—Gracias, Fabiana, por tu tiempo y por tomarte el trabajo de conversar con un medio local.

—¿Viste que no era para tanto? No tenías que tener miedo (risas). Hasta nos reímos y todo. Los espero a todos el viernes, a las 21, en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, y el sábado voy a estar en Sunchales, Santa Fe. ¡Los quiero!