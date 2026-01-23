Chamamé en La Vieja Usina: Paraná es subsede del Pre Federal este viernes

Uno Entre Rios | Escenario | Pre Federal

Este viernes 23 de enero, el Centro Cultural La Vieja Usina será sede de una nueva instancia del Pre Federal del Chamamé

23 de enero 2026 · 13:45hs
Este viernes 23 de enero, el Centro Cultural La Vieja Usina será sede de una nueva instancia del Pre Federal del Chamamé. La propuesta, titulada Chamamé en la Usina, integra el Certamen Nuevos Valores con presentaciones musicales en vivo y forma parte del camino hacia el Festival Nacional del Chamamé.

Pre Federal rumbo al Festival Nacional del Chamamé

La actividad comenzará a las 19 en La Vieja Usina, ubicada en Gregoria Matorras 861, en Paraná. Allí se desarrollará la subsede Paraná del Pre Federal, una de las etapas más esperadas del certamen que busca proyectar a nuevos exponentes del género. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Durante la jornada, los y las participantes competirán por un lugar en la final que se realizará en la ciudad de Federal, en el marco de la 51ª edición del Festival Nacional del Chamamé.

Música en vivo y artistas invitados

Además del certamen, el público podrá disfrutar de presentaciones en vivo a cargo de artistas invitados que acompañarán la propuesta. La grilla estará integrada por María Luz Erazun y Ramiro Matteoda, Renacer Tradicional, y el dúo conformado por Fede Garita y Ramiro Ascargorta.

La jornada propone un encuentro en torno a la música del Litoral, con protagonismo de nuevos talentos y referentes que acompañan el proceso formativo del certamen.

El camino hacia Federal

El Pre Federal funciona como una instancia selectiva que recorre distintas subsedes del país y la región, entre ellas Buenos Aires, Santa Fe, Curuzú Cuatiá y localidades de Entre Ríos. Los ganadores de cada sede acceden a la final del Certamen Nuevos Valores.

La etapa definitoria se llevará a cabo sobre el escenario Ernesto Montiel, en Federal, durante la 51ª edición del Festival Nacional del Chamamé, que se desarrollará del 31 de enero al 8 de febrero.

