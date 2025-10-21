El sábado 1 de noviembre, Baila Baila Paraná propone una nueva noche de cumbia con dos referentes del género: Coty Hernández y Damas Gratis. El encuentro será en el Club Universitario.
Coty Hernández y Damas Gratis se presentarán en el Club Universitario
El sábado 1 de noviembre, Baila Baila Paraná propone una nueva noche de cumbia con dos referentes del género: Coty Hernández y Damas Gratis
21 de octubre 2025 · 13:57hs
Coty Hernández y Damas Gratis se presentarán en el Club Universitario
El público podrá disfrutar de un show doble que reúne la potencia de Damas Gratis, liderada por Pablo Lescano, y el estilo inconfundible de Coty, uno de los grandes exponentes de la movida tropical santafesina.
Las entradas ya están disponibles a través de Plateavip.com.ar.