Coty Hernández y Damas Gratis se presentarán en el Club Universitario

El sábado 1 de noviembre, Baila Baila Paraná propone una nueva noche de cumbia con dos referentes del género: Coty Hernández y Damas Gratis

21 de octubre 2025 · 13:57hs
El sábado 1 de noviembre, Baila Baila Paraná propone una nueva noche de cumbia con dos referentes del género: Coty Hernández y Damas Gratis. El encuentro será en el Club Universitario.

El público podrá disfrutar de un show doble que reúne la potencia de Damas Gratis, liderada por Pablo Lescano, y el estilo inconfundible de Coty, uno de los grandes exponentes de la movida tropical santafesina.

Las entradas ya están disponibles a través de Plateavip.com.ar.

Coty Hernández Damas Gratis Club Universitario cumbia Música
