"Alfaro por dos": la literatura de Juan Manuel Alfaro

Los cuentos de Juan Manuel Alfaro encuentran un nuevo cauce escénico en Alfaro por dos, una propuesta teatral que invita a recorrer el universo narrativo del escritor entrerriano

21 de octubre 2025 · 12:43hs
Los cuentos de Juan Manuel Alfaro encuentran un nuevo cauce escénico en Alfaro por dos, una propuesta teatral que invita a recorrer el universo narrativo del escritor entrerriano desde una mirada distinta.

La obra pone en diálogo dos de sus relatos, “El tordillo” y “El desierto”, pertenecientes al libro La dama con el unicornio, galardonado en 1998 con el Premio Fray Mocho. La adaptación propone un juego de ida y vuelta entre la palabra escrita y la escena, entre el imaginario literario y la interpretación actoral.

El proyecto está dirigido por Mache Bosso y cuenta con la actuación de Augusto Carballal. La gráfica pertenece a Joaquín Carballal, y la fotografía, a Imanol Carballal, en un trabajo que combina sensibilidad, talento y familia alrededor de la obra de Alfaro.

Las función serpa el jueves 23 de octubre, a las 20.30, en la Biblioteca Popular de Paraná.

Una invitación a redescubrir a Alfaro desde el teatro, donde la palabra cobra cuerpo y el cuento se transforma en experiencia compartida.

