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Alan Lez y una noche de alto impacto en Santa Fe

El artista urbano Alan Lez llega a Santa Fe con una propuesta que marca un momento clave en su carrera. El show será el viernes 24 de abril en Tribus Club de Arte

18 de marzo 2026 · 14:49hs
Alan Lez y una noche de alto impacto en Santa Fe

Alan Lez y una noche de alto impacto en Santa Fe

El artista urbano Alan Lez desembarca en Santa Fe con una propuesta que marca un momento clave en su carrera. El show será el viernes 24 de abril a las 21 en Tribus Club de Arte, donde presentará un espectáculo pensado para atravesar distintas emociones y conectar de manera directa con el público.

Santa Fe se prepara para el show de Alan Lez

En esta nueva etapa, considerada la más madura y arriesgada de su recorrido, el músico construye una puesta en escena de alto nivel que combina sus temas más conocidos con arreglos inéditos. El resultado es un recorrido dinámico que va desde la fuerza de sus letras hasta climas más introspectivos, en una experiencia que busca sostener la atención y la energía de principio a fin.

Mar del Sur, obra que aborda las marcas del pasado reciente en la vida cotidiana. La actividad será a la gorra.

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La presentación se inscribe dentro de un momento de crecimiento artístico, en el que Alan Lez consolida su identidad musical y expande los límites de su sonido. La propuesta no sólo apunta a quienes ya siguen su trabajo, sino también a nuevos oyentes que encuentran en su música una mezcla de intensidad, sensibilidad y búsqueda estética.

Las entradas se pueden adquirir en la boletería de Tribus Club de Arte y a través de Ticketway.

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Alan Lez Santa Fe Tribus Club de Arte Show
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