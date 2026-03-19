Copa Libertadores: Boca es cabeza de serie del Grupo D

Boca compartirá el Grupo D de la Copa Libertadores junto a Cruzeiro de Brasil, Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador.

Arrancó la ceremonia. En Luque, Paraguay, inició la transmisión oficial por parte de Conmebol y los equipos argentinos conocieron sus grupos en la Copa Libertadores. Boca Juniors será cabeza de serie, integrará el grupo D y compartirá fase de grupo con Cruzeiro de Brasil, Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador.

El sorteo de la Copa Libertadores 2026 dejó definido el camino para los equipos sudamericanos y, en clave argentina, el foco principal se posa en Boca Juniors, que regresa a la competencia con un grupo exigente pero atractivo. El equipo de la Ribera será cabeza de serie del Grupo D y tendrá como rivales a Cruzeiro de Brasil, Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador, en una zona que combina historia, viajes largos y escenarios siempre complejos.

El regreso de Boca a la Libertadores, tras dos años de ausencia, aparece como uno de los grandes ejes de esta edición. Sostenido por su ubicación en el ránking Conmebol, el conjunto xeneize evitó a otros pesos pesados en el inicio, aunque deberá medirse con un Cruzeiro siempre competitivo y con dos equipos que suelen hacerse fuertes como locales. La expectativa, de todos modos, es alta

Estudiantes (LP) integrará el Grupo A junto al vigente campeón Flamengo, Cusco y Deportivo Independiente Medellín. Lanús, por su parte, cayó en el Grupo G con Liga de Quito, Always Ready y Mirassol, mientras que Rosario Central estará en el Grupo H junto a Independiente del Valle, Libertad y Universidad Central de Venezuela.

Los debutantes también tendrán desafíos importantes. Platense compartirá el Grupo E con Peñarol, Corinthians y Santa Fe, mientras que Independiente Rivadavia hará lo propio en el Grupo C frente a Fluminense, Bolívar y Deportivo La Guaira.

El campeón de la edición 2026 embolsará 24 millones de dólares, aunque un equipo que dispute todo el certamen desde fase de grupos podría superar los 32 millones acumulados. Solo por participar en la fase inicial, cada club recibirá tres millones, con premios que se incrementan a medida que se superan instancias, consolidando a la Libertadores no solo como el torneo más prestigioso del continente, sino también como uno de los más rentables.

Grupo A: Flamengo, Estudiantes (LP), Cusco, Independiente Medellín.

Grupo B: Nacional, Universitario, Coquimbo Unido, Deportes Tolima.

Grupo C: Fluminense, Bolívar, Deportivo La Guaira, Independiente Rivadavia.

Grupo D: Boca Juniors, Cruzeiro, Universidad Católica, Barcelona (Ecuador).

Grupo E: Peñarol, Corinthians, Santa Fe, Platense.

Grupo F: Palmeiras, Cerro Porteño, Junior, Sporting Cristal.

Grupo G: Liga de Quito, Lanús, Always Ready, Mirassol.

Grupo H: Independiente del Valle, Libertad, Rosario Central, Universidad Central de Venezuela.

Conmebol anunció los premios de la Libertadores 2026

Sin dudas el mayor incentivo económico aparece al recorrer todo el camino hacia la gran final. Si bien el campeón se lleva 24 millones de dólares, un equipo que inicia desde la fase de grupos puede acumular más de 32.5 millones de la moneda estadounidense sumando cada instancia disputada.

El esquema de premios crece a medida que avanza la competencia. Desde la Fase 1, que otorga 400 mil por partido como local, pasando por la Fase 2 (500 mil) y la Fase 3 (600 mil), hasta llegar a los tres millones solo por disputar la fase de grupos.

A partir de los mano a mano, las cifras siguen en alza. Los octavos entregan 1.250.000, los cuartos 1.700.000 y las semifinales 2.300.000, mientras que el subcampeón recibe siete millones antes del premio mayor para el ganador. El impacto económico no se limita al trofeo. Ganar la Libertadores habilita ingresos extra como la Recopa Sudamericana, que ronda los 1.8 millones, además de la participación en torneos globales, como el Mundial de Clubes y la Intercontinental, que reparten sumas aún mayores.