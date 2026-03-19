Oro Verde: docentes y estudiantes universitarios reclamaron por mayor financiamiento

Docentes y estudiantes universitarios realizaron una protesta en el acceso a Oro Verde, sobre ruta provincial 11, donde llevaron adelante una “semaforeada” y posterior asamblea, para visibilizar el reclamo por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. La medida se enmarcó en una semana de paro convocada a nivel nacional por gremios docentes y no docentes.

El decano de la Facultad de Ingeniería de la UNER, Diego Campana, explicó que el reclamo apunta a que se cumpla la ley de financiamiento universitario, aprobada en reiteradas oportunidades por el Congreso de la Nación: “El cumplimiento de esa ley no es una opción, el Gobierno tiene que cumplirla, porque es super necesario para que el sistema universitario científico tecnológico comience a funcionar realmente con normalidad”, dijo a El Once.

Según sus palabras: “Hoy estamos atravesando una situación presupuestaria realmente muy compleja, que afecta a los proyectos de investigación, de extensión y al sistema de becas, que se encuentra en una crisis muy profunda, más allá de la cuestión salarial. Lo que intentamos explicar es que no se trata solo de un reclamo por ingresos, sino de que el sistema en su conjunto está llegando a un límite en el que ya no podrá sostener la calidad que esperamos, tanto en la enseñanza como en la investigación, la extensión y los servicios de vinculación con el medio socioproductivo”, fundamentó el decano.

Numerosas renuncias

“Se trata de una crisis muy compleja que ya se está evidenciando, con numerosas renuncias dentro del sistema docente y con jóvenes profesionales que pierden la motivación para continuar. Esto implica que el problema no solo es actual, sino que también se proyectará en los próximos años”.

Por su parte el docente de la Facultad de Ingeniería, Fernando Sassetti, expuso: “Desde hace tiempo venimos reclamando por el presupuesto universitario. Hubo dos instancias en el Congreso en las que se aprobó un presupuesto para el sistema universitario nacional que, sin embargo, no está siendo cumplido por el gobierno nacional y que incluso cuenta con un fallo judicial que ordena su aplicación y eso permitiría recomponer salarios y mejorar el financiamiento".

"En ese marco, la actividad de hoy tiene como objetivo visibilizar esta situación de incumplimiento, en el contexto de una semana de paro en todo el sistema universitario”, sostuvo el profesor universitario.