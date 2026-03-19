La Asociación Litoraleña de Blues lanza la Peña Negra Antidomingo

La Asociación Litoraleña de Blues pondrá en marcha un nuevo ciclo en la ciudad. Se trata de la Peña Negra Antidomingo este domingo en Tierra Bomba

La Asociación Litoraleña de Blues pondrá en marcha un nuevo ciclo en la ciudad. Se trata de la Peña Negra Antidomingo, una propuesta que comenzará este domingo 22, desde las 21, en Tierra Bomba (Urquiza 1214), con música en vivo y servicio de gastronomía.

La apertura contará con la presentación del músico estadounidense Maurice John Vaughn, quien llega por primera vez a la Argentina en el marco de una gira que incluye fechas en Buenos Aires y Montevideo.

Referente del género

Detrás de la iniciativa aparece el impulso de Alejandro Bravo, referente del género en la región e integrante de la Asociación, un colectivo de músicos autoconvocados que desde hace casi una década trabaja en la difusión del blues en el Litoral. “Vamos a cumplir diez años en diciembre. Es mucho tiempo de sostener actividades, incluso atravesando momentos difíciles como la pandemia”, señaló en diálogo con UNO.

Sobre el origen del ciclo, explicó que la idea retoma una experiencia previa: “Durante varios años hicimos una jam de blues los domingos. El ‘antidomingo’ ya venía de antes, como una forma de proponer algo en un día donde generalmente no hay muchas opciones”. La iniciativa tomó forma a partir de una fecha disponible dentro de una gira internacional. “Nos pasó con una artista de Chicago el año pasado y ahora se repite. El domingo también puede ser un buen momento, más si el lunes es feriado y se puede arrancar temprano”, indicó.

14f2 GENT Facebook Asociación Litoraleña de Blues.jpg Foto: Gentileza Asociación Litoraleña de Blues

Maurice John Vaughn

La llegada de Vaughn representa un hecho destacado para la escena local. El guitarrista y cantante desarrolló su carrera en Chicago desde la década del 80, con participación en bandas vinculadas a figuras como A.C. Reed y Phil Guy, y una trayectoria solista con discos editados en sellos internacionales. “Es una oportunidad de aprendizaje. No es solo compartir escenario, también son las charlas, los encuentros. Es como una clase en vivo”, definió Bravo.

En ese sentido, valoró el crecimiento del movimiento en la región y el rol del público. “El público es todo. El blues tiene algo muy particular: lo que pasa en el momento no se repite. Y eso se construye con la gente. Hoy hay bandas en Paraná, en Santa Fe, hay un semillero que se va ampliando y eso permite que la movida siga activa”, sostuvo.

Además del show principal, participará un ensamble de músicos del Litoral, con invitados de distintas ciudades. “Se arma algo lindo para compartir con amigos o en familia. La idea es que sea un espacio donde la música circule y se pueda disfrutar sin apuro”, explicó.

Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma Passline, con una promoción vigente que permite acceder a un ticket sin cargo al comprar tres. El ciclo tendrá continuidad con nuevas fechas a lo largo del año, con el objetivo de consolidar un espacio estable para el blues en la ciudad. La organización adelantó que la intención es sostener una programación regular que permita darle continuidad a los encuentros y fortalecer el vínculo con el público local. También remarcaron que este tipo de propuestas busca abrir puertas a nuevos músicos y seguir ampliando la escena regional.