Uno Entre Rios | Escenario | Asociación Litoraleña de Blues

La Asociación Litoraleña de Blues lanza la Peña Negra Antidomingo

La Asociación Litoraleña de Blues pondrá en marcha un nuevo ciclo en la ciudad. Se trata de la Peña Negra Antidomingo este domingo en Tierra Bomba

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

19 de marzo 2026 · 07:31hs
Adriel Radovitzky y Alejandro Bravo

FERNANDA RIVERO / UNO

Adriel Radovitzky y Alejandro Bravo, integrantes de la Asociación Litoraleña de Blues.

La Asociación Litoraleña de Blues pondrá en marcha un nuevo ciclo en la ciudad. Se trata de la Peña Negra Antidomingo, una propuesta que comenzará este domingo 22, desde las 21, en Tierra Bomba (Urquiza 1214), con música en vivo y servicio de gastronomía.

Con un bluesman de Chicago, comienza la Peña Negra Antidomingo

La apertura contará con la presentación del músico estadounidense Maurice John Vaughn, quien llega por primera vez a la Argentina en el marco de una gira que incluye fechas en Buenos Aires y Montevideo.

horcas presenta ¡ustedes mandan! en santa fe

Horcas presenta "¡Ustedes Mandan!" en Santa Fe

Escribió un manual práctico de Anatomía a partir de las dudas de sus compañeros

De alumna a autora: Yazmín Tisler presentó un libro para estudiantes de salud

Referente del género

Detrás de la iniciativa aparece el impulso de Alejandro Bravo, referente del género en la región e integrante de la Asociación, un colectivo de músicos autoconvocados que desde hace casi una década trabaja en la difusión del blues en el Litoral. “Vamos a cumplir diez años en diciembre. Es mucho tiempo de sostener actividades, incluso atravesando momentos difíciles como la pandemia”, señaló en diálogo con UNO.

Sobre el origen del ciclo, explicó que la idea retoma una experiencia previa: “Durante varios años hicimos una jam de blues los domingos. El ‘antidomingo’ ya venía de antes, como una forma de proponer algo en un día donde generalmente no hay muchas opciones”. La iniciativa tomó forma a partir de una fecha disponible dentro de una gira internacional. “Nos pasó con una artista de Chicago el año pasado y ahora se repite. El domingo también puede ser un buen momento, más si el lunes es feriado y se puede arrancar temprano”, indicó.

14f2 GENT Facebook Asociación Litoraleña de Blues.jpg

Maurice John Vaughn

La llegada de Vaughn representa un hecho destacado para la escena local. El guitarrista y cantante desarrolló su carrera en Chicago desde la década del 80, con participación en bandas vinculadas a figuras como A.C. Reed y Phil Guy, y una trayectoria solista con discos editados en sellos internacionales. “Es una oportunidad de aprendizaje. No es solo compartir escenario, también son las charlas, los encuentros. Es como una clase en vivo”, definió Bravo.

En ese sentido, valoró el crecimiento del movimiento en la región y el rol del público. “El público es todo. El blues tiene algo muy particular: lo que pasa en el momento no se repite. Y eso se construye con la gente. Hoy hay bandas en Paraná, en Santa Fe, hay un semillero que se va ampliando y eso permite que la movida siga activa”, sostuvo.

Además del show principal, participará un ensamble de músicos del Litoral, con invitados de distintas ciudades. “Se arma algo lindo para compartir con amigos o en familia. La idea es que sea un espacio donde la música circule y se pueda disfrutar sin apuro”, explicó.

Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma Passline, con una promoción vigente que permite acceder a un ticket sin cargo al comprar tres. El ciclo tendrá continuidad con nuevas fechas a lo largo del año, con el objetivo de consolidar un espacio estable para el blues en la ciudad. La organización adelantó que la intención es sostener una programación regular que permita darle continuidad a los encuentros y fortalecer el vínculo con el público local. También remarcaron que este tipo de propuestas busca abrir puertas a nuevos músicos y seguir ampliando la escena regional.

LEER MÁS: Trabajar más, salir menos: el impacto directo de la crisis en el acceso a la cultura

Asociación Litoraleña de Blues Peña Negra Antidomingo Tierra Bomba cultura
Noticias relacionadas
“La Casa sin Palabras”: imágenes para pensar el Día de la Memoria en Paraná

Inauguran "La Casa sin Palabras", una muestra por el Día de la Memoria

Las entradas de cine aumentaron entre 29% y 50% en Paraná entre 2025 y 2026.

Agenda cultural: qué hacer este fin de semana

Alan Lez y una noche de alto impacto en Santa Fe

Alan Lez y una noche de alto impacto en Santa Fe

Mar del Sur, obra que aborda las marcas del pasado reciente en la vida cotidiana. La actividad será a la gorra.

Cultura organiza actividades por el Mes de la Memoria

Ver comentarios

Lo último

Causa Cuadernos: Oscar Centeno se negó a declarar

Causa Cuadernos: Oscar Centeno se negó a declarar

Marcharán para pedir soluciones en escuela de Concordia

Marcharán para pedir soluciones en escuela de Concordia

En Tucumán, Javier Milei arremetió contra el gobierno anterior

En Tucumán, Javier Milei arremetió contra el gobierno anterior

Ultimo Momento
Causa Cuadernos: Oscar Centeno se negó a declarar

Causa Cuadernos: Oscar Centeno se negó a declarar

Marcharán para pedir soluciones en escuela de Concordia

Marcharán para pedir soluciones en escuela de Concordia

En Tucumán, Javier Milei arremetió contra el gobierno anterior

En Tucumán, Javier Milei arremetió contra el gobierno anterior

Entre Ríos colaboró para que haya un récord histórico en producción de maíz

Entre Ríos colaboró para que haya un récord histórico en producción de maíz

La Municipalidad de Paraná restaura el adoquinado histórico en bulevar Racedo

La Municipalidad de Paraná restaura el adoquinado histórico en bulevar Racedo

Policiales
Nogoyá: atropellaron a un ciclista de 81 años y el conductor huyó

Nogoyá: atropellaron a un ciclista de 81 años y el conductor huyó

Perpetua para un hombre que asesinó a su hijo en Concordia

Perpetua para un hombre que asesinó a su hijo en Concordia

21 años después, hubo condenas por la muerte de una joven entrerriana y su bebé por un medicamento adulterado

21 años después, hubo condenas por la muerte de una joven entrerriana y su bebé por un medicamento adulterado

Secuestraron 80 aves autóctonas y desarticularon un criadero ilegal en Villa Elisa

Secuestraron 80 aves autóctonas y desarticularon un criadero ilegal en Villa Elisa

Luis Erbes admite que recibió dádivas y complica más a Urribarri y Cardona Herreros

Luis Erbes admite que recibió dádivas y complica más a Urribarri y Cardona Herreros

Ovación
Copa Libertadores: Boca es cabeza de serie del Grupo D

Copa Libertadores: Boca es cabeza de serie del Grupo D

Copa Sudamericana: River integra el Grupo H con Bragantino, Blooming y Carabobo

Copa Sudamericana: River integra el Grupo H con Bragantino, Blooming y Carabobo

Se viene un campeonato íntegro para la categoría senior

Se viene un campeonato íntegro para la categoría senior

Paraná tiene fecha confirmada para la llegada del Turismo Carretera

Paraná tiene fecha confirmada para la llegada del Turismo Carretera

Ramón Díaz respaldó al Chacho Coudet

Ramón Díaz respaldó al Chacho Coudet

La provincia
Entre Ríos colaboró para que haya un récord histórico en producción de maíz

Entre Ríos colaboró para que haya un récord histórico en producción de maíz

La Municipalidad de Paraná restaura el adoquinado histórico en bulevar Racedo

La Municipalidad de Paraná restaura el adoquinado histórico en bulevar Racedo

La vicegobernación presentó la plataforma de datos del Observatorio de Primera Infancia

La vicegobernación presentó la plataforma de datos del Observatorio de Primera Infancia

El Gobierno de Entre Ríos abonará este viernes el aumento salarial docente

El Gobierno de Entre Ríos abonará este viernes el aumento salarial docente

Oro Verde: docentes y estudiantes universitarios reclamaron por mayor financiamiento

Oro Verde: docentes y estudiantes universitarios reclamaron por mayor financiamiento

Dejanos tu comentario