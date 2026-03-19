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Causa Cuadernos: Oscar Centeno se negó a declarar

En el marco de la Causa Cuadernos, Oscar Centeno se negó a declarar este jueves en el TOF 7, se trata del exchofer de Roberto Baratta.

19 de marzo 2026 · 22:57hs
En el marco de la Causa Cuadernos

En el marco de la Causa Cuadernos, Oscar Centeno se negó a declarar este jueves en el TOF 7.

Oscar Centeno, una de las figuras centrales de la causa Cuadernos, se presentó este jueves en Comodoro Py para ser indagado en el juicio oral, aunque finalmente decidió no responder preguntas ante el Tribunal Oral Federal N°7.

LEER MÁS: Causa Cuadernos: indagan a Oscar Centeno y ex funcionarios clave

Oscar Centeno se negó a declarar

El exchofer de Roberto Baratta reapareció en los tribunales bajo custodia, ya que integra el Programa Nacional de Protección de Testigos desde 2018. La negativa de Centeno volvió a tensar la audiencia, porque las defensas insistieron en que sus antiguas declaraciones no deberían ser incorporadas si no accede a sostenerlas en esta etapa del proceso.

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En ese marco, los abogados de varios acusados reclamaron que el autor de los cuadernos declare en el debate oral para que sus dichos puedan ser sometidos al control de todas las partes.

Pese a esos planteos, el tribunal rechazó las objeciones y ratificó la incorporación por lectura de las indagatorias previas de Centeno. La fiscal Fabiana León y la querella de la UIF sostuvieron que esa cuestión ya había sido resuelta, por lo que el debate siguió adelante en una jornada marcada por fuertes cruces entre acusación y defensas.

La audiencia también incluyó otras indagatorias. Juan Manuel Abal Medina se negó a declarar, mientras que Rafael Llorens sí hizo un descargo y respondió preguntas. Más tarde, el empresario Carlos Wagner, también imputado colaborador en el expediente, volvió a optar por el silencio.

El juicio entró en su fase presencial esta semana, luego de que el TOF 7 rechazara los planteos preliminares formulados por las defensas de los imputados. En el proceso se analiza la presunta existencia de un esquema de recaudación ilegal vinculado al pago de sobornos por parte de empresarios a cambio de contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

Causa Cuadernos Oscar Centeno Comodoro Py
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