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Secuestraron 80 aves autóctonas y desarticularon un criadero ilegal en Villa Elisa

Secuestraron 80 aves autóctonas protegidas y desmantelaron un criadero ilegal en Villa Elisa tras un allanamiento policial.

19 de marzo 2026 · 08:17hs
Secuestraron 80 aves autóctonas y desarticularon un criadero ilegal en Villa Elisa

Un total de 80 aves autóctonas pertenecientes a más de 27 especies fueron secuestradas durante un allanamiento realizado en la localidad de Villa Elisa, departamento Colón, en el marco de una causa por infracción a la Ley Provincial de Caza N° 4841.

El procedimiento, llevado adelante el miércoles por la tarde por personal de la Policía de Entre Ríos, permitió constatar la presencia de ejemplares en cautiverio, entre ellos cardenales amarillos —especie en peligro de extinción— y cardenales azules, ambos declarados monumento natural de la provincia.

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Según se informó a UNO desde la Jefatura Departamental, además de las aves, se incautaron 36 jaulas, 11 tramperas, un “medio mundo” y una trampa de nutria. También se inutilizaron siete jaulones de gran tamaño que no pudieron ser trasladados. Las aves decomisadas permanecerán en cuarentena, mientras que los demás elementos secuestrados quedaron a disposición de la Dirección General de Fiscalización y Recursos Naturales, que determinará las sanciones correspondientes.

jaulas aves

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Operativo

Del operativo participaron efectivos de la Brigada Abigeato Colón, dependiente de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, junto a personal de la comisaría local y miembros de la Fundación Tekove Mymba.

aves jaula

Cabe destacar la intervención del juez de Garantías, Dr. Jesús Penayo Amaya, quien autorizó el mandamiento judicial que permitió llevar adelante el allanamiento y desarticular esta actividad ilegal.

Aves autóctonas Villa Elisa
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