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Entre Ríos colaboró para que haya un récord histórico en producción de maíz

El Gobierno anunció que la cosecha de la campaña 2025/2026 batirá un récord histórico de los últimos 10 años. Entre Ríos marca el rumbo en este cultivo.

19 de marzo 2026 · 22:43hs
Entre Ríos es una de las provincias que mayor superficie destino para el cultivo de maíz.

Entre Ríos es una de las provincias que mayor superficie destino para el cultivo de maíz.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca anunció que la cosecha de la campaña 2025/2026 batirá un récord histórico de los últimos 10 años. Entre Ríos es una de las provincias donde hay una mayor superficie destinada a este cultivo. Nación atribuye el rinde a las “condiciones favorables y el buen manejo de los productores”.

El informe con los datos de Entre Ríos

Se informa un incremento del 1% en el área implantada a nivel nacional con respecto al mes pasado, estimándose en 10,5 millones de hectáreas, al observarse una mayor superficie destinada a este cultivo en las provincias de Entre Ríos, Chaco y Santiago del Estero, en las recorridas de campo que se están realizando en el marco de la Metodología de Segmentos Aleatorios. Al 5/03 se dio por finalizada la siembra en todo el país, al implantarse los lotes pendientes en Chaco y Formosa.

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A la fecha se registra un porcentaje de cosecha a nivel nacional del 14% del área implantada total, un 6% más que el año pasado para la misma fecha, siendo los primeros en levantarse los maíces tempranos. Las provincias más avanzadas son Corrientes (99%) y Entre Ríos (90%), con rindes que promedian los 65 y 64 qq/ha, respectivamente.

Le siguen las provincias de Santa Fe con un 45% y un rendimiento promedio de 88 qq/ha y la de Córdoba con un 11% de avance y rindes que oscilan entre promedios de 96 a 40 qq/ha, siendo el valor más alto el obtenido en la zona de Marcos Juárez y el más bajo en la región de Río Cuarto, menos beneficiada por las lluvias de verano necesarias para las etapas reproductivas en que se encuentra el maíz temprano.

En Buenos Aires comenzaron a levantarse algunos lotes en el centro y norte de la provincia, alcanzando un 4% de la superficie total, siendo los primeros rindes obtenidos del orden de los 89 qq/ha en promedio. En Chaco se registra un avance del 9% y un rinde promedio de 30 qq/ha.

Los lotes de maíz tardío también presentan una situación heterogénea, aunque las lluvias que vienen registrándose de manera generalizada en el presente mes permiten la recuperación del cultivo en muchas zonas, incluso en el este y sudeste de Buenos Aires, que venían de situaciones de sequía.

Ante este panorama se estima una producción final de 64 millones de toneladas, cifra que se irá evaluando y ajustando a medida que avance la cosecha del cereal. Los lotes aún en pie se encuentran 5% en crecimiento, 17% en floración, 45% en llenado y 33% en madurez. El 10% presenta estado muy bueno, 72% bueno, 14% regular y 4% malo.

Entre Ríos Maíz Secretaría de Agricultura
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