La vicegobernación presentó la plataforma de datos del Observatorio de Primera Infancia.

La vicegobernación presentó de manera oficial la Plataforma Provincial de Carga de Datos del Observatorio de Primera Infancia.

La vicegobernadora Alicia Aluani encabezó el acto de presentación de la Plataforma Provincial de Carga de Datos del Observatorio de Primera Infancia (Opier), dependiente de la vicegobernación de Entre Ríos.

La actividad se desarrolló este jueves por la mañana en el Salón de la vicegobernación. En la oportunidad, la coordinadora del Observatorio de Primera Infancia, Gisela Yglesias, dio la bienvenida a todos los presentes y señaló: “Quiero recuperar el sentido de la creación del Opier, que es la recolección de información, de datos, la sistematización, y convertirlo en un consumo estratégico a la hora de tomar decisiones correctas para aplicar políticas públicas que atañen a la primera infancia”.

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Remarcó que el objetivo de esta iniciativa es “recuperar el sentido principal del Observatorio, que es dejar de mirar la primera infancia de manera fragmentada y poder hacerlo de forma integral, articulada y basada en evidencia sobre todo”.

Y agregó: “Durante este último año pudimos dar un paso importante en todo lo que venimos trabajando con cada ministerio y organismo, poder realizar un diagnóstico de la primera infancia, pero en el trayecto nos encontramos con la dificultad de que los datos que encontrábamos estaban fragmentados, un poco desactualizados, y muchas veces no dialogaban entre ellos, y cuando la información no dialoga entre sí, las políticas públicas tampoco”.

Además, la coordinadora consideró “sumamente necesario” la celebración del Convenio Marco. “Es un contrato entre los organismos para lograr este compromiso de trabajo y poder darle una continuidad en el tiempo”.

Luego, la explicación del funcionamiento de la plataforma estuvo a cargo de Francisco Samaniego, Técnico Universitario en Procesamiento y Explotación de Datos.

Más detalles del lanzamiento

A su turno, la vicegobernadora Aluani expresó su satisfacción por la presentación de la plataforma valorando el trabajo intenso y coordinado de todo el equipo del Observatorio de Primera Infancia.

La mandataria recordó cómo surgió la iniciativa: “Cuando asumo mi rol institucional, prometo un desafío, que también es una responsabilidad: poner a la primera infancia en el eje de la gestión de la vicegobernación”, dijo tras indicar: “La primera infancia es la etapa donde el niño tiene su máximo desarrollo, y todo lo que se hace o se deja de hacer en esa etapa, luego incide a lo largo de toda su vida”.

En esta línea, Aluani explicó: “Como médica, durante muchos años atendí a niños y a sus familias, vi desigualdades, dificultades, pero también vi las oportunidades, que cuando llegan a tiempo son bien aprovechadas”.

Sobre la nueva plataforma del Opier, la vicegobernadora consideró que “es herramienta fundamental para que recojan los datos, se ordene la información, se unifiquen los criterios, y que se trabajen los datos para luego tener un mapa de cómo están las infancias en nuestra provincia. Por eso lo digo, no quise trabajar desde el discurso, sino basado fundamentalmente en esta herramienta”, subrayó.

Aluani destacó el compromiso y el trabajo articulado entre la vicegobernación y las distintas áreas del gobierno provincial. “Este es un trabajo que a mí me llega muy de cerca, porque lo que tenemos que brindarles a nuestros niños son oportunidades, y nosotros tenemos la responsabilidad de brindarlas a través de políticas públicas que surjan de esta plataforma, la cual será una herramienta fundamental para nuestra gestión”, aseveró Aluani.

Seguidamente, se firmó el convenio Marco Interinstitucional Multilateral de Cooperación y Asistencia Técnica para la Primera Infancia.

La plataforma Opier

La Plataforma Opier constituye un sistema institucional orientado a centralizar, estandarizar y auditar la información generada por los ministerios y organismos provinciales vinculados a la primera infancia. Su implementación permitirá consolidar datos con criterios unificados, garantizar la trazabilidad de la información y fortalecer los procesos de validación técnica, generando así indicadores provinciales comparables y confiables.

Este desarrollo se posiciona como un activo clave para la gestión pública, en tanto potencia la toma de decisiones basada en evidencia, optimiza la articulación interministerial y refuerza la transparencia en la construcción de políticas públicas dirigidas a la primera infancia.