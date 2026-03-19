Uno Entre Rios | La Provincia | Gobierno de Entre Ríos

El Gobierno de Entre Ríos abonará este viernes el aumento salarial docente

Por complementaria, el Gobierno de Entre Ríos abonará este viernes el aumento salarial ofrecido a los gremios docentes. Serán $60.000

19 de marzo 2026 · 18:57hs
El Gobierno de Entre Ríos abonará este viernes el aumento salarial docente.

El Gobierno de Entre Ríos abonará este viernes el aumento salarial docente.

El Gobierno de Entre Ríos informó que este viernes se abonará, por complementaria, el incremento salarial ofrecido por el Ejecutivo al sector docente semanas atrás. La medida contempla el pago de una suma de carácter no remunerativa y no bonificable, con un tope de $60.000.

LEER MÁS: El gobierno pagará la oferta salarial docente pese a que no fue aceptada en paritaria

El pago del Gobierno de Entre Ríos

Dicho monto se compone de un incremento en el Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) de 36.000 pesos y de 24.000 pesos correspondientes al Complemento por Conectividad Provincial, por cargo, 15 horas cátedra de nivel secundario u 11 horas cátedra de nivel superior.

El Gobierno de Entre Ríos aclaró sobre el cierre de la Comuna de La Providencia.

El Gobierno de Entre Ríos aclaró sobre el cierre de la Comuna de La Providencia

Entre Ríos es una de las provincias que mayor superficie destino para el cultivo de maíz.

Entre Ríos colaboró para que haya un récord histórico en producción de maíz

Asimismo, se informó que también se abonará este viernes lo correspondiente al sector pasivo docente, que percibirá una suma extraordinaria, de carácter no remunerativa y no bonificable, de 30.000 pesos.

Gobierno de Entre Ríos Aumento Salarial docente gremios
Noticias relacionadas
la municipalidad de parana restaura el adoquinado historico en bulevar racedo

La Municipalidad de Paraná restaura el adoquinado histórico en bulevar Racedo

La vicegobernación presentó la plataforma de datos del Observatorio de Primera Infancia.

La vicegobernación presentó la plataforma de datos del Observatorio de Primera Infancia

Oro Verde: docentes y estudiantes universitarios reclamaron por mayor financiamiento

Oro Verde: docentes y estudiantes universitarios reclamaron por mayor financiamiento

Paraná: alerta en la Secretaría de Trabajo de la Nación por versiones de cierre

Paraná: alerta en la Secretaría de Trabajo de la Nación por versiones de cierre

Ver comentarios

Lo último

Causa Cuadernos: Oscar Centeno se negó a declarar

Causa Cuadernos: Oscar Centeno se negó a declarar

Marcharán para pedir soluciones en escuela de Concordia

Marcharán para pedir soluciones en escuela de Concordia

En Tucumán, Javier Milei arremetió contra el gobierno anterior

En Tucumán, Javier Milei arremetió contra el gobierno anterior

Ultimo Momento
Causa Cuadernos: Oscar Centeno se negó a declarar

Causa Cuadernos: Oscar Centeno se negó a declarar

Marcharán para pedir soluciones en escuela de Concordia

Marcharán para pedir soluciones en escuela de Concordia

En Tucumán, Javier Milei arremetió contra el gobierno anterior

En Tucumán, Javier Milei arremetió contra el gobierno anterior

Entre Ríos colaboró para que haya un récord histórico en producción de maíz

Entre Ríos colaboró para que haya un récord histórico en producción de maíz

La Municipalidad de Paraná restaura el adoquinado histórico en bulevar Racedo

La Municipalidad de Paraná restaura el adoquinado histórico en bulevar Racedo

Policiales
Nogoyá: atropellaron a un ciclista de 81 años y el conductor huyó

Nogoyá: atropellaron a un ciclista de 81 años y el conductor huyó

Perpetua para un hombre que asesinó a su hijo en Concordia

Perpetua para un hombre que asesinó a su hijo en Concordia

21 años después, hubo condenas por la muerte de una joven entrerriana y su bebé por un medicamento adulterado

21 años después, hubo condenas por la muerte de una joven entrerriana y su bebé por un medicamento adulterado

Secuestraron 80 aves autóctonas y desarticularon un criadero ilegal en Villa Elisa

Secuestraron 80 aves autóctonas y desarticularon un criadero ilegal en Villa Elisa

Luis Erbes admite que recibió dádivas y complica más a Urribarri y Cardona Herreros

Luis Erbes admite que recibió dádivas y complica más a Urribarri y Cardona Herreros

Ovación
Copa Libertadores: Boca es cabeza de serie del Grupo D

Copa Libertadores: Boca es cabeza de serie del Grupo D

Copa Sudamericana: River integra el Grupo H con Bragantino, Blooming y Carabobo

Copa Sudamericana: River integra el Grupo H con Bragantino, Blooming y Carabobo

Se viene un campeonato íntegro para la categoría senior

Se viene un campeonato íntegro para la categoría senior

Paraná tiene fecha confirmada para la llegada del Turismo Carretera

Paraná tiene fecha confirmada para la llegada del Turismo Carretera

Ramón Díaz respaldó al Chacho Coudet

Ramón Díaz respaldó al Chacho Coudet

La provincia
Entre Ríos colaboró para que haya un récord histórico en producción de maíz

Entre Ríos colaboró para que haya un récord histórico en producción de maíz

La Municipalidad de Paraná restaura el adoquinado histórico en bulevar Racedo

La Municipalidad de Paraná restaura el adoquinado histórico en bulevar Racedo

La vicegobernación presentó la plataforma de datos del Observatorio de Primera Infancia

La vicegobernación presentó la plataforma de datos del Observatorio de Primera Infancia

El Gobierno de Entre Ríos abonará este viernes el aumento salarial docente

El Gobierno de Entre Ríos abonará este viernes el aumento salarial docente

Oro Verde: docentes y estudiantes universitarios reclamaron por mayor financiamiento

Oro Verde: docentes y estudiantes universitarios reclamaron por mayor financiamiento

Dejanos tu comentario