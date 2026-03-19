Marcharán para pedir soluciones en escuela de Concordia

Este viernes la comunidad educativa de la Escuela Secundaria N° 32 “Osvaldo Magnasco” de Concordia realizará una protesta pacífica.

La comunidad educativa de la Escuela Secundaria N° 32 “Osvaldo Magnasco” de Concordia saldrá a las calles este viernes por la tarde para solicitar mejoras en las condiciones edilicias de la institución. A principio de mes desde la escuela indicaron que el edificio “no garantiza las condiciones mínimas para el dictado de clases”, denunciando una "falta de respuestas concretas" por parte de las autoridades provinciales.

Docentes, alumnos y familiares se agruparán en la intersección de avenida Vuelta de Obligado y avenida Monseñor Rösch, uno de los principales ingresos a la ciudad por la zona de Villa Zorraquín. La convocatoria tiene como objetivo visibilizar el pedido de “mejoras en las condiciones edilicias” del establecimiento, e invitaron a instituciones de toda la ciudad a acompañar la manifestación.

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El descargo del CGE sobre la escuela

Cabe destacar que a principio de este mes se determinó no iniciar el ciclo lectivo actual, pero más tarde desde el Consejo General de Educación (CGE) resolvió habilitar el dictado de clases pese a las reiteradas denuncias por el estado del lugar.

En los últimos días, la situación sumó un nuevo capítulo cuando la seccional Concordia de AGMER denunció públicamente la presencia de funcionarios provinciales en el establecimiento. Según indicaron, habrían intentado “normalizar” el dictado de clases a pesar de considerar que las condiciones edilicias representan un riesgo.