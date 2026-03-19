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Horcas presenta "¡Ustedes Mandan!" en Santa Fe

Horcas se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 22 de mayo en el marco de su gira “¡Ustedes Mandan!”

19 de marzo 2026 · 13:35hs
Horcas presenta ¡Ustedes Mandan! en Santa Fe

Horcas se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 22 de mayo a las 20.30, en el marco de su gira “¡Ustedes Mandan!”. La fecha contará con la participación de Elementos, Toxodon y Drakkar como bandas invitadas. Las entradas se encuentran disponibles en la boletería del espacio y a través de Ticketway.

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La banda, considerada una de las referentes del heavy metal argentino, llega con una propuesta que busca modificar la dinámica habitual de los conciertos. Bajo la consigna que da nombre al tour, el público tendrá un rol activo en cada presentación.

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Horcas Santa Fe ¡Ustedes Mandan! Tribus Show
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