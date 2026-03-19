De alumna a autora: Yazmín Tisler presentó un libro para estudiantes de salud

Yazmín Tisler, estudiante de la Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría de la Universidad Nacional de Entre Ríos, publicó “Anatomía bajada a Tierra”

Escribió un manual práctico de Anatomía a partir de las dudas de sus compañeros

Yazmín Tisler, estudiante avanzada de la Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), publicó “Anatomía bajada a Tierra”, un libro pensado como herramienta de estudio para quienes transitan las primeras etapas de la carrera.

El material fue escrito durante 2025, mientras cursaba cuarto año, a partir de una inquietud concreta: las dificultades que suelen aparecer al abordar la Anatomía por su lenguaje técnico y la complejidad de sus contenidos. Desde esa experiencia, la autora propuso un enfoque más accesible, con una estructura que prioriza lo visual y lo práctico.

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El libro presenta la anatomía descriptiva del aparato locomotor mediante cuadros, esquemas, flechas e íconos que organizan la información. Incluye además códigos QR con contenidos complementarios, guías de estudio, un manual de orientación del esqueleto apendicular, imágenes de huesos reales, ilustraciones propias de músculos y articulaciones, y ejercicios de práctica como múltiple choice y consignas de verdadero o falso.

La iniciativa se vincula también con su recorrido como docente particular, tarea que desarrolla desde 2023. El contacto sostenido con estudiantes permitió identificar dudas frecuentes y modos de estudio, elementos que funcionaron como base para la elaboración del contenido.

“Anatomía bajada a Tierra” fue publicado el 6 de marzo. En Paraná, María Grande y Villaguay se puede conseguir de manera directa a través del perfil de Instagram @aprendiendokinesio, mientras que para el resto del país se encuentra disponible mediante Mercado Libre.