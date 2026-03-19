En Tucumán, Javier Milei arremetió contra el gobierno anterior

El Presidente Javier Milei cerró este jueves el Foro Económico del NOA (Fenoa), que se realizó en San Miguel de Tucumán, antes de viajar a Hungría.

El Presidente Javier Milei cerró este jueves el Foro Económico del NOA (Fenoa), que se realizó en San Miguel de Tucumán, antes de viajar a Hungría y criticó la gestión de Alberto Fernández. "Es increíble que esos caraduras vengan y se quejen”, señaló.

"Es increíble que esos caraduras que dejaron la (inflación) mayorista en 54% mensual, que anualizado da 17.000% vengan y se quejen si tenemos 1% mensual, que es 13% anual", exclamó acerca de los precios mayoristas.

Juan Cruz Komar calificó al gobierno de Javier Milei de "negacionista" por su postura sobre la dictadura

Además, Milei cuestionó a "los cavernícolas", "a los mandriles" y a los keynesianos por fomentar el consumo. "Fomentar el consumo, en detrimento del ahorro lo que hace es reventar el crecimiento económico", aseguró. Y añadió: "Por eso estos salvajes nos dejaron 15 por ciento de déficit fiscal en términos del PBI".

Por otro lado, el Presidente afirmó que "su administración trabaja intensamente para que el 2023 haya sido el último período de la historia en el que estuvieron en el gobierno".

La economía argentina según Javier Milei

Sobre Adam Smith, destacó la idea de la "noción de moral como política de Estado" tomada por su Gobierno y reconoció que el escritor "tiene un impacto directo" bajo el cual "nosotros tomamos decisiones".

“Hacemos economía para que la gente esté mejor. Nosotros leemos libros para que la gente esté mejor”, sostuvo el jefe de Estado en el Hotel Hilton Garden Inn, lugar en el que se lleva a cabo el evento. Además de elogios al pensador del siglo 18, dijo que será clave para el desarrollo la inteligencia artificial.

“Smith era un fanático intenso de Newton. Primero pensaba en los datos y le encantaban los números”, comentó el Presidente en su alocución, con ejemplos concretos de su producción literaria.

Embed

También mencionó que, desde su visión, en un trabajo con el ex jefe de asesores Demian Reidel, hay distintos equilibrios en la economía pero que siempre se pondera el trabajo. Y dijo que la película “Home Argentum” trata sobre el empleo. “El que la hizo la vio”, señalando una escena particular del filme.

Bajo el lema "La hora de las provincias", el foco de la actividad organizada por la Fundación Federalismo y Libertad fue el avance de agendas de desregulación y modernización institucional a nivel provincial. Además, se buscó analizar herramientas concretas para mejorar la competitividad, atraer inversiones, fortalecer economías locales y promover reformas orientadas al crecimiento sostenible

El panel de disertantes fue extenso. Estuvo compuesto por la senadora Patricia Bullrich; el ex ministro del Interior y actual referente de La Libertad Avanza en la provincia Lisandro Catalán; y el CEO de Globant, Martín Migoya, además de economistas y empresarios.

La visita de Milei a la provincia se dio en medio de un contexto hostil después del ataque que sufrió el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Federico Pelli, por parte de Marcelo Segura, un referente del Partido Justicialista local. Por ese motivo, y con agenda apretada por su viaje a Hungría de esta noche, el economista decidió suspender saludos con la gente y la recorrida de nombre “El Tour de la Gratitud”.