Uno Entre Rios | El País | Javier Milei

En Tucumán, Javier Milei arremetió contra el gobierno anterior

El Presidente Javier Milei cerró este jueves el Foro Económico del NOA (Fenoa), que se realizó en San Miguel de Tucumán, antes de viajar a Hungría.

19 de marzo 2026 · 22:54hs
Milei participó del Foro Económico del NOA en Tucumán y arremetió contra el gobierno anterior.

Milei participó del Foro Económico del NOA en Tucumán y arremetió contra el gobierno anterior.

El Presidente Javier Milei cerró este jueves el Foro Económico del NOA (Fenoa), que se realizó en San Miguel de Tucumán, antes de viajar a Hungría y criticó la gestión de Alberto Fernández. "Es increíble que esos caraduras vengan y se quejen”, señaló.

"Es increíble que esos caraduras que dejaron la (inflación) mayorista en 54% mensual, que anualizado da 17.000% vengan y se quejen si tenemos 1% mensual, que es 13% anual", exclamó acerca de los precios mayoristas.

Juan Cruz Komar se mostró muy disconforme con la postura del gobierno nacional.

Juan Cruz Komar calificó al gobierno de Javier Milei de "negacionista" por su postura sobre la dictadura

Manuel Adorni bajo la lupa: denuncias por enriquecimiento y lujos en Country Indio Cuá.

Manuel Adorni bajo la lupa: denuncias por enriquecimiento y lujos en Country Indio Cuá

Además, Milei cuestionó a "los cavernícolas", "a los mandriles" y a los keynesianos por fomentar el consumo. "Fomentar el consumo, en detrimento del ahorro lo que hace es reventar el crecimiento económico", aseguró. Y añadió: "Por eso estos salvajes nos dejaron 15 por ciento de déficit fiscal en términos del PBI".

Por otro lado, el Presidente afirmó que "su administración trabaja intensamente para que el 2023 haya sido el último período de la historia en el que estuvieron en el gobierno".

La economía argentina según Javier Milei

Sobre Adam Smith, destacó la idea de la "noción de moral como política de Estado" tomada por su Gobierno y reconoció que el escritor "tiene un impacto directo" bajo el cual "nosotros tomamos decisiones".

“Hacemos economía para que la gente esté mejor. Nosotros leemos libros para que la gente esté mejor”, sostuvo el jefe de Estado en el Hotel Hilton Garden Inn, lugar en el que se lleva a cabo el evento. Además de elogios al pensador del siglo 18, dijo que será clave para el desarrollo la inteligencia artificial.

“Smith era un fanático intenso de Newton. Primero pensaba en los datos y le encantaban los números”, comentó el Presidente en su alocución, con ejemplos concretos de su producción literaria.

Embed

También mencionó que, desde su visión, en un trabajo con el ex jefe de asesores Demian Reidel, hay distintos equilibrios en la economía pero que siempre se pondera el trabajo. Y dijo que la película “Home Argentum” trata sobre el empleo. “El que la hizo la vio”, señalando una escena particular del filme.

Bajo el lema "La hora de las provincias", el foco de la actividad organizada por la Fundación Federalismo y Libertad fue el avance de agendas de desregulación y modernización institucional a nivel provincial. Además, se buscó analizar herramientas concretas para mejorar la competitividad, atraer inversiones, fortalecer economías locales y promover reformas orientadas al crecimiento sostenible

El panel de disertantes fue extenso. Estuvo compuesto por la senadora Patricia Bullrich; el ex ministro del Interior y actual referente de La Libertad Avanza en la provincia Lisandro Catalán; y el CEO de Globant, Martín Migoya, además de economistas y empresarios.

La visita de Milei a la provincia se dio en medio de un contexto hostil después del ataque que sufrió el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Federico Pelli, por parte de Marcelo Segura, un referente del Partido Justicialista local. Por ese motivo, y con agenda apretada por su viaje a Hungría de esta noche, el economista decidió suspender saludos con la gente y la recorrida de nombre “El Tour de la Gratitud”.

Javier Milei Tucumán Alberto Fernández
Noticias relacionadas
Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo hay 22.000 empresas menos desde que asumió Javier Milei, indica CEPA

CEPA advierte que hay 22.000 empresas menos

Tras salir de reunión con Karina Milei y el presidente Javier Milei, en Casa Rosada: “Cerré deal tremendo”. Los audios que analiza la bicameral de Diputados

$LIBRA: audios de Mauricio Novelli que mencionan a Karina

Irán expresó: Argentina se ha presentado como enemiga de Irán y se ha alineado con Estados Unidos y el régimen sionista en la agresión militar contra nuestra nación

Irán acusa a Argentina de "cruzar una línea roja"

El ingreso mínimo para no ser pobre subió 38% en dólares desde que asumió Javier Milei.

El ingreso mínimo para no ser pobre subió 38% en dólares desde que asumió Javier Milei

Ver comentarios

Lo último

Causa Cuadernos: Oscar Centeno se negó a declarar

Causa Cuadernos: Oscar Centeno se negó a declarar

Marcharán para pedir soluciones en escuela de Concordia

Marcharán para pedir soluciones en escuela de Concordia

En Tucumán, Javier Milei arremetió contra el gobierno anterior

En Tucumán, Javier Milei arremetió contra el gobierno anterior

Ultimo Momento
Causa Cuadernos: Oscar Centeno se negó a declarar

Causa Cuadernos: Oscar Centeno se negó a declarar

Marcharán para pedir soluciones en escuela de Concordia

Marcharán para pedir soluciones en escuela de Concordia

En Tucumán, Javier Milei arremetió contra el gobierno anterior

En Tucumán, Javier Milei arremetió contra el gobierno anterior

Entre Ríos colaboró para que haya un récord histórico en producción de maíz

Entre Ríos colaboró para que haya un récord histórico en producción de maíz

La Municipalidad de Paraná restaura el adoquinado histórico en bulevar Racedo

La Municipalidad de Paraná restaura el adoquinado histórico en bulevar Racedo

Policiales
Nogoyá: atropellaron a un ciclista de 81 años y el conductor huyó

Nogoyá: atropellaron a un ciclista de 81 años y el conductor huyó

Perpetua para un hombre que asesinó a su hijo en Concordia

Perpetua para un hombre que asesinó a su hijo en Concordia

21 años después, hubo condenas por la muerte de una joven entrerriana y su bebé por un medicamento adulterado

21 años después, hubo condenas por la muerte de una joven entrerriana y su bebé por un medicamento adulterado

Secuestraron 80 aves autóctonas y desarticularon un criadero ilegal en Villa Elisa

Secuestraron 80 aves autóctonas y desarticularon un criadero ilegal en Villa Elisa

Luis Erbes admite que recibió dádivas y complica más a Urribarri y Cardona Herreros

Luis Erbes admite que recibió dádivas y complica más a Urribarri y Cardona Herreros

Ovación
Copa Libertadores: Boca es cabeza de serie del Grupo D

Copa Libertadores: Boca es cabeza de serie del Grupo D

Copa Sudamericana: River integra el Grupo H con Bragantino, Blooming y Carabobo

Copa Sudamericana: River integra el Grupo H con Bragantino, Blooming y Carabobo

Se viene un campeonato íntegro para la categoría senior

Se viene un campeonato íntegro para la categoría senior

Paraná tiene fecha confirmada para la llegada del Turismo Carretera

Paraná tiene fecha confirmada para la llegada del Turismo Carretera

Ramón Díaz respaldó al Chacho Coudet

Ramón Díaz respaldó al Chacho Coudet

La provincia
Entre Ríos colaboró para que haya un récord histórico en producción de maíz

Entre Ríos colaboró para que haya un récord histórico en producción de maíz

La Municipalidad de Paraná restaura el adoquinado histórico en bulevar Racedo

La Municipalidad de Paraná restaura el adoquinado histórico en bulevar Racedo

La vicegobernación presentó la plataforma de datos del Observatorio de Primera Infancia

La vicegobernación presentó la plataforma de datos del Observatorio de Primera Infancia

El Gobierno de Entre Ríos abonará este viernes el aumento salarial docente

El Gobierno de Entre Ríos abonará este viernes el aumento salarial docente

Oro Verde: docentes y estudiantes universitarios reclamaron por mayor financiamiento

Oro Verde: docentes y estudiantes universitarios reclamaron por mayor financiamiento

Dejanos tu comentario