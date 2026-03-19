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Copa Sudamericana: River integra el Grupo H con Bragantino, Blooming y Carabobo

En Luque, Paraguay, se sortearon los grupos de la Sudamericana. Además de River, hay más equipos argentinos: Racing, San Lorenzo, Riestra, Barracas y Tigre.

19 de marzo 2026 · 20:25hs
Copa Sudamericana: River será cabeza de serie del Grupo H

Copa Sudamericana: River será cabeza de serie del Grupo H

Arrancó la ceremonia. En Luque, Paraguay, inició la transmisión oficial por parte de Conmebol y los equipos argentinos conocieron sus grupos en la Copa Sudamericana. River Plate será cabeza de serie del grupo H y compartirá fase de grupo con Bragantino de Brasil, Blooming de Bolivia y Carabobo de Venezuela.

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Copa Sudamericana: River será cabeza de serie del Grupo H

Copa Sudamericana: River será cabeza de serie del Grupo H

  • ¡Así quedaron los grupos de la Copa Sudamericana!

    Grupo A

    • América de Cali (Colombia)
    • Tigre
    • Macará (Ecuador)
    • Alianza Atlético (Perú)

    Grupo B

Todo listo para el sorteo de la Libertadores y de la Sudamericana.

Se realizará este jueves el sorteo de la Copa Libertadores y la Sudamericana

La fase de grupo de la Copa Libertadores comenzará el 7 de abril

Los posibles rivales de Boca y River en las copas internacionales

  • Atlético Mineiro (Brasil)
  • Cienciano (Perú)
  • Academia Puerto Cabello (Venezuela)
  • Juventud Las Piedras (Uruguay)

Grupo C

  • San Pablo (Brasil)
  • Millonarios (Colombia)
  • Boston River (Uruguay)
  • O'Higgins (Chile)

Grupo D

  • Santos (Brasil)
  • San Lorenzo
  • Deportivo Cuenca (Ecuador)
  • Recoleta (Paraguay)

Grupo E

  • Racing
  • Caracas (Venezuela)
  • Independiente (Bolivia)
  • Botafogo (Brasil)

Grupo F

  • Gremio (Brasil)
  • Palestino (Chile)
  • Montevideo City Torque (Uruguay)
  • Riestra

Grupo G

  • Olimpia (Paraguay)
  • Vasco da Gama (Brasil)
  • Audax Italiano (Chile)
  • Barracas Central

Grupo H

  • River
  • Bragantino (Brasil)
  • Blooming (Bolivia)
  • Carabobo (Venezuela)
Copa Sudamericana River Racing Conmebol
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