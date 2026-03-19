Arrancó la ceremonia. En Luque, Paraguay, inició la transmisión oficial por parte de Conmebol y los equipos argentinos conocieron sus grupos en la Copa Sudamericana. River Plate será cabeza de serie del grupo H y compartirá fase de grupo con Bragantino de Brasil, Blooming de Bolivia y Carabobo de Venezuela.
Copa Sudamericana: River integra el Grupo H con Bragantino, Blooming y Carabobo
En Luque, Paraguay, se sortearon los grupos de la Sudamericana. Además de River, hay más equipos argentinos: Racing, San Lorenzo, Riestra, Barracas y Tigre.
19 de marzo 2026 · 20:25hs
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¡Así quedaron los grupos de la Copa Sudamericana!
Grupo A
- América de Cali (Colombia)
- Tigre
- Macará (Ecuador)
- Alianza Atlético (Perú)
Grupo B
- Atlético Mineiro (Brasil)
- Cienciano (Perú)
- Academia Puerto Cabello (Venezuela)
- Juventud Las Piedras (Uruguay)
Grupo C
- San Pablo (Brasil)
- Millonarios (Colombia)
- Boston River (Uruguay)
- O'Higgins (Chile)
Grupo D
- Santos (Brasil)
- San Lorenzo
- Deportivo Cuenca (Ecuador)
- Recoleta (Paraguay)
Grupo E
- Racing
- Caracas (Venezuela)
- Independiente (Bolivia)
- Botafogo (Brasil)
Grupo F
- Gremio (Brasil)
- Palestino (Chile)
- Montevideo City Torque (Uruguay)
- Riestra
Grupo G
- Olimpia (Paraguay)
- Vasco da Gama (Brasil)
- Audax Italiano (Chile)
- Barracas Central
Grupo H
- River
- Bragantino (Brasil)
- Blooming (Bolivia)
- Carabobo (Venezuela)