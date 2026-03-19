Copa Sudamericana: River integra el Grupo H con Bragantino, Blooming y Carabobo

En Luque, Paraguay, se sortearon los grupos de la Sudamericana. Además de River, hay más equipos argentinos: Racing, San Lorenzo, Riestra, Barracas y Tigre.

Arrancó la ceremonia. En Luque, Paraguay, inició la transmisión oficial por parte de Conmebol y los equipos argentinos conocieron sus grupos en la Copa Sudamericana. River Plate será cabeza de serie del grupo H y compartirá fase de grupo con Bragantino de Brasil, Blooming de Bolivia y Carabobo de Venezuela.