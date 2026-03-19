Ramón Díaz respaldó al Chacho Coudet

“Seguramente le va a dar funcionamiento y resultados, le deseo lo mejor", dijo Ramón Díaz sobre el flamante entrenador de River.

El abrazo de Coudet y Ramón Díaz cuando se enfrentaron con Internacional y Vasco da Gama en 2023.

Mientras River transita el inicio de un nuevo ciclo con el Chacho Coudet al mando, una voz autorizada del mundo millonario se refirió al cambio de rumbo: Ramón Díaz rompió el silencio y le dedicó palabras positivas al flamante entrenador.

Según opinó el Pelado, con su experiencia en el club que ya dirigió en tres oportunidades y conoce como la palma de su mano, el Chacho cuenta con las herramientas y la personalidad necesaria para enderezar el barco.

El histórico DT, que no fue considerado entre los candidatos pese al pedido de un sector de los hinchas y a encontrarse sin club tras su salida de Internacional, optó por un mensaje de respaldo hacia el nuevo conductor del equipo. “El Chacho es un amigo, seguramente le va a dar un funcionamiento y unos resultados muy importantes para el club, le deseo lo mejor”, expresó en diálogo con Radio Guemes.

Lejos de cualquier polémica por no haber sido tenido en cuenta en este proceso de selección, Ramón dejó en claro que mantiene una relación cercana con Coudet, a quien incluso dirigió en 1999.

De hecho, reveló que el vínculo no es reciente y que existe un contacto frecuente entre ambos: “Siempre hablo con él, Emiliano también. Estamos en contacto. También cuando estuvimos en Internacional nos ayudó muchísimo a conocer el club y el ambiente. Agradecerle y mandarle un abrazo grande”.

Ramon Díaz evitó la polémica

pasacalles river

Las declaraciones del riojano se dan en un contexto particular. Si bien su nombre no estuvo en la consideración de la dirigencia, había vuelto a instalarse en la órbita por peso propio y expresamente por pedido de algunos hinchas en medio de la salida de Marcelo Gallardo, con pasacalles en las inmediaciones del estadio. Sin embargo, Stefano Di Carlo y Enzo Francescoli tomaron otro camino y avanzaron por Coudet para encabezar esta nueva etapa.

Así, mientras River busca reconstruirse futbolísticamente bajo una nueva conducción, Ramón mantuvo el bajo perfil por el que optó en los últimos meses y decidió correrse del centro de la escena para enviar un gesto de respaldo hacia quien hoy ocupa el banco de suplentes.