Agenda cultural: qué hacer este fin de semana

Un repaso por las actividades culturales del fin de semana, con horarios, espacios y propuestas para planificar la salida en Paraná

Las entradas de cine aumentaron entre 29% y 50% en Paraná entre 2025 y 2026.

La ciudad de Paraná ofrece una agenda diversa para el fin de semana con propuestas que incluyen música en vivo, teatro, cine y actividades culturales en distintos espacios. Horarios, lugares y detalles para organizar la salida.

Qué hacer en la ciudad: actividades culturales para el fin de semana

“Boda sangrienta 2” (2D) todos los días a las 21.30 castellano.

“Pinocho” (2D) sábado y domingo a las 17 castellano.

“Proyecto fin del mundo” (2D) todos los días a las 20.30 castellano.

“No te olvidaré” (2D) todos los días a las 19.15 castellano.

“Super Mario Galaxy The Move” (3D) todos los días a las 16; 18.15 y a las 20.30 castellano.

“El agente secreto” (2D) todos los días a las 19 subtitulado.

“Hoppers: operación castor” (3D) todos los días a las 18.30 castellano. Sábado y domingo a las 16.30; 18.30 y a las 19.30 castellano.

“Scream 7” (2D) todos los días a las 22 castellano.

“Goat, la cabra que cambio el juego” (3D) sábado y domingo a las 17.30 castellano.

“Cumbres Borrascosas” (2D) todos los días a las 21.15 castellano.

Andrés Pazos 339, Paraná.

CINE Las Tipas

“Zootopia 2” (3D+4D) todos los días a las 15.40 castellano.

“Scream 7” (2D) todos los días a las 19.20 y a las 21.40 castellano.

“Hoppers: operación castor” (3D+4D) todos los días a las 15; 17.10; 19.20 y a las 21.50 castellano.

“Boda sangrienta 2” (2D) todos los días a las 16.40 y a las 22 castellano.

“Proyecto fin del mundo” (2D) todos los días a las 18.50 castellano. (2D+4D) todos los días a las 21.30 castellano.

“Avatar: Fuego y cenizas” (3D+4D) todos los días a las 18 castellano.

“Cumbres Borrascosas” (2D) todos los días a las 21 subtitulado.

“Goat, la cabra que cambio el juego” (3D) todos los días a las 16.30 castellano.

“Hoppers: operación castor” (3D) todos los días a las 16.10 y a las 18.30 castellano.

Shopping Paso del Paraná. Corrientes y San Lorenzo.

CINE Sunstar

“Hoppers: operación castor” (3D) todos los días a las 15.40 y a las 17.40 castellano.

“Pinocho” (2D) todos los días a las 15.40 castellano.

“Boda sangrienta 2” (2D) todos los días a las 21.50 castellano.

“Proyecto fin del mundo” (2D) todos los días a las 21.20 subtitulado y a las 18.30 castellano.

“No te olvidaré” (2D) todo los días a las 19.40 castellano.

“Scream 7” (2D) todos los días a las 19.40 castellano.

“Goat, la cabra que cambio el juego” (2D) todos los días a las 17.40 castellano.

“Hamnet” (2D) todos los días a las 16.10 subtitulado.

“Cumbres Borrascosas” (2D) todos los días a las 21.50 subtitulado.

Shopping La Paz, Venezuela 61.

{t} Teatro

“Como un león” se presenta esta noche a las 21.00 en el marco del Festival Callejero por la Memoria. La obra está protagonizada por Gustavo Bendersky. La función será en Barriletes, ubicado en Courreges 418. La entrada es libre y gratuita.

Litoral Stand Up Comedy se presentará mañana a las 21.30. La función será en Cervecería Riera, en la esquina de Laurencena y Güemes. La propuesta reúne monólogos de humor con entrada a la gorra. Reservas al 343 5432400.

“Montoto y Magoya: Te juego un cuento” se presentará mañana a las 17.30. La función tendrá lugar en Sala Saltimbanquis, en Feliciano 546. La propuesta está pensada para compartir en familia con entrada a la gorra. Reservas disponibles al 3434550552.

{m} Música

Rompiendo Espejos presenta un tributo a Callejeros esta noche a las 22.00. La propuesta invita a recorrer las canciones más representativas de la banda. El encuentro será en Limbo, ubicado en Güemes 1361, zona del puerto en Paraná.

Jam de racing. 3Chan propone una jam esta noche a las 21.00 en la Filial de Racing. La actividad tendrá lugar en el espacio ubicado en Villaguay y Perón. El encuentro invita a compartir música en vivo, en formato abierto y participativo. La entrada es con contribución voluntaria.

La Cumparsita, Hijos de la Noche y El Último Tigre Blando tocarán mañana a las 22.00. El encuentro será en Limbo, ubicado en Güemes 1361. Una opción para quienes buscan música en vivo con lo más fuerte del rock.

La Asociación Litoraleña de Blues pondrá en marcha la Peña Negra Antidomingo este domingo desde las 21. La propuesta tendrá lugar en Tierra Bomba, en Urquiza 1214, con música en vivo y servicio de gastronomía. La apertura contará con el músico estadounidense Maurice John Vaughn, en su primera visita a la Argentina. El show forma parte de una extensa gira.

El Festival Callejero por la Memoria se realizará el domingo a las 18.00. La propuesta incluirá música en vivo, teatro y feria. El encuentro tendrá lugar en Barriletes, en Courreges 418. La entrada es libre y gratuita.

El Festival por el 50° aniversario del Golpe se realizará el lunes a las 20.00. La propuesta incluirá música con Peña Mundialera y DJ Julián Placebo. Habrá intervención de pañuelos, dibujantes de la revista Análisis y participación de Parientes del Bar. El encuentro será en la Feria de Salta y Nogoyá.

La Práctica Alas de Tango se realiza todos los miércoles a las 21.00. La propuesta invita a compartir una noche de danza abierta a distintos niveles. El encuentro tiene lugar en La Vieja Usina, en Gregoria Matorras 861. La participación es libre y gratuita.

{p} Paseo

El Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman invita a participar de la propuesta ¡Vení al Museo! en su sede de Buenos Aires 226. De martes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 19 horas. Sábados y feriados de 18 a 21 horas. Entrada gratuita.

La charla “La Antropología Forense y la identificación de desaparecidos de víctimas del terrorismo de Estado” se realizará el lunes a las 10.00. La actividad estará a cargo del Dr. Juan Nobile, integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense. El encuentro tendrá lugar en el Museo Serrano, en Gardel 62. La entrada es libre y gratuita.