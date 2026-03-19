Se viene un campeonato íntegro para la categoría senior

Los días 23, 24 y 25 de mayo Chajarí volverá a convertirse en el epicentro del fútbol para 46 equipos en cuatro categorías diferentes: +40, +47, +55 y +60.

Chajarí volverá a convertirse en el epicentro del fútbol senior a nivel internacional con la realización de una nueva edición del tradicional torneo que reunirá a equipos de distintos puntos del país y delegaciones del exterior. La cita será los días 23, 24 y 25 de mayo, aprovechando el fin de semana largo, en una ciudad que ya se consolidó como sede habitual de este tipo de eventos.

“Genera mucho turismo y la ciudad ya lo conoce. Es la cuarta vez que vamos a hacer el torneo acá”, contó Antonio Luna, uno de los principales organizadores, en diálogo con Ovación. La elección de Chajarí no es casual: la infraestructura, la experiencia organizativa y la respuesta del público fueron claves para que el certamen siga apostando por la localidad entrerriana.

El torneo contará con la participación de equipos de Uruguay y Paraguay, además de delegaciones provenientes de al menos 16 o 17 provincias argentinas. “Tenemos gente del norte como Tucumán, Salta, Corrientes, Misiones, también de Río Negro, Buenos Aires, Córdoba. Es un torneo que viene creciendo día a día”, remarcó Luna.

En cuanto a la magnitud del evento, la organización apunta a un máximo de 46 equipos, un número que responde a la logística de un campeonato que se desarrollará íntegramente en tres días. “No queremos que sean más de eso porque son solo sábado, domingo y lunes, que es feriado”, explicó.

La competencia estará dividida en cuatro categorías: +40, +47, +55 y +60. Cada una contará con alrededor de 12 equipos, aunque en la divisional mayor el número suele ser menor. Esta estructura permite un desarrollo dinámico del torneo, con una gran cantidad de partidos en simultáneo y actividad constante durante toda la jornada.

En lo que respecta a los escenarios, el certamen se disputará íntegramente en Chajarí y sus alrededores. Los partidos tendrán lugar en canchas de clubes como Primero de Mayo, Ferrocarril, San Clemente y Santa Rosa mientras que también se analiza sumar un complejo de cinco canchas en la cercana localidad de Villa del Rosario.

Se viene un campeonato íntegro para los seniors

torneo de seniors chajarí 2

Detrás del evento hay un importante trabajo organizativo que se sostiene desde hace más de una década. “Somos alrededor de 30 personas entre profesores, logística y colaboradores. Hace 15 años que venimos con esta mecánica”, explicó Luna. En ese grupo también aparecen nombres conocidos del ambiente futbolero, como el ex delantero Jorge Mencho Medina Bello, que forma parte de la estructura.

El movimiento que genera el torneo va mucho más allá de lo deportivo. Se estima que participarán unos 1.200 jugadores, a los que se suman familiares y acompañantes. “Esa es la diferencia que tenemos en nuestra provincia: los jugadores vienen con la familia”, destacó el organizador, marcando el fuerte impacto turístico que tiene el evento en la ciudad termal.

Delegaciones extranjeras también aportan color y volumen. Según detalló, un equipo de Uruguay puede llegar con más de 50 personas, lo que da una dimensión clara del movimiento que se generará durante esos días. La cercanía geográfica favorece además la presencia de equipos de Paraguay, consolidando el carácter internacional del torneo.

Las expectativas para esta edición son altas. “Hay muchísimo entusiasmo. Equipos que estuvieron hace poco en otros torneos vuelven a elegir Chajarí”, señaló Luna, quien además adelantó que este tipo de competencias forman parte de un calendario más amplio que tendrá otro punto fuerte en octubre, con un torneo sudamericano en Mendoza.

Se viene un campeonato íntegro para los seniors

torneo de seniors chajarí 1 Se viene un campeonato íntegro para los seniors

En cuanto a la inscripción, todavía quedan algunos cupos disponibles, aunque el ritmo de consultas es elevado. “En pocos días seguramente se completa”, anticipó el dirigente, dejando en claro el interés que genera el certamen año tras año.

La organización del torneo se realiza de manera conjunta con el municipio y cuenta con el respaldo de distintas áreas. “Es de interés municipal y provincial. Trabajamos con la Secretaría de Deportes y Turismo, bomberos, policía y distintos organismos para poder contener todo”, explicó Luna.

Además, el evento no solo apunta a lo deportivo, sino también a consolidarse como una propuesta integral que combine competencia y encuentro social. En ese sentido, desde la organización destacan el clima de camaradería que se genera entre los equipos, un sello distintivo del fútbol senior que se replica edición tras edición.

Así, Chajarí se prepara una vez más para recibir a cientos de futbolistas y familias en un evento que combina competencia, camaradería y turismo, y que ya se ganó un lugar propio dentro del calendario del fútbol senior en la región.