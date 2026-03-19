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La Municipalidad de Paraná restaura el adoquinado histórico en bulevar Racedo

La Municipalidad de Paraná trabaja en la restauración del adoquinado histórico en bulevar Racedo. La obra tiene un plazo de ejecución de 90 días.

19 de marzo 2026 · 22:09hs
La Municipalidad de Paraná restaura el adoquinado histórico en bulevar Racedo

La Municipalidad de Paraná puso en marcha un plan de recuperación integral en un tramo del bulevar Racedo. La intervención, que se ejecuta sobre la calzada norte en sentido este-oeste, forma parte de un proyecto complementario al Paseo de la Cultura, el corredor que unirá el Centro Cultural Juan L. Ortiz con la plaza Borges.

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Los trabajos que realiza la Municipalidad de Paraná

El objetivo central de las tareas, localizadas entre las calles 9 de Julio y Belgrano, es rehabilitar la transitabilidad y reforzar la seguridad en una zona de alto valor patrimonial. Los trabajos respetarán la impronta histórica del sector mediante la conservación y readecuación de sus tradicionales adoquines.

La restauración del histórico reloj del Palacio Municipal desde adentro.

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En este marco, el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, detalló que la intervención responde a deterioros causados por antiguas fugas de agua. “Estamos recuperando el adoquinado en el tramo de 9 de Julio y Monte Caseros. Había sectores muy dañados debido a pérdidas en cañerías subterráneas que ya fueron retiradas, lo que garantiza una solución duradera”, explicó el funcionario.

Trabajos calle Racedo 2

Las tareas comprenden la ejecución de bacheo mediante la reconstrucción de paños de adoquinado en los sectores que han sufrido deterioro por el paso del tiempo y el tránsito. Se procederá al retiro del material existente, la compactación de la base y la colocación de una nueva capa de asiento de arena.

Se ejecutará una viga longitudinal de hormigón en el eje central de la calzada, destinada a actuar como elemento de confinamiento estructural entre paños, y vigas de confinamiento laterales a lo largo de los bordes del adoquinado, que buscarán asegurar la estabilidad lateral de las piezas.

Finalmente, se colocarán los adoquines respetando el patrón original y se realizará la compactación y sellado de juntas para garantizar una terminación uniforme y duradera.

Para tener en cuenta

Debido al despliegue de maquinaria pesada, la circulación se encuentra restringida. No obstante, para mitigar el impacto en el flujo vehicular, la calzada sur (sentido oeste-este) fue habilitada temporalmente como doble mano mientras duren las tareas de remoción y reasentamiento.

Esta intervención se realiza con fondos 100% paranaenses.

Municipalidad de Paraná bulevar Racedo
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