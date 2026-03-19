Inauguran "La Casa sin Palabras", una muestra por el Día de la Memoria

En el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, este viernes se inaugurará la muestra fotográfica “La Casa sin Palabras” en el Museo Casa de Gobierno

En el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, este viernes 20 de marzo a las 11 se inaugurará la muestra fotográfica “La Casa sin Palabras” en el Museo Casa de Gobierno , ubicado en la intersección de México y Córdoba, en Paraná.

La propuesta reúne imágenes del recinto de sesiones y de otras dependencias de la Legislatura entrerriana durante la última dictadura. El trabajo fue realizado por Flavia Williman Assen, coordinadora del área de Capacitación de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, junto a Federico García, responsable de la fototeca del Museo Histórico Provincial Martiniano Leguizamón.

La iniciativa es impulsada de manera conjunta por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Cámara de Diputados de Entre Ríos, con el objetivo de generar un espacio de reflexión a partir de registros visuales vinculados a ese período.

La muestra podrá visitarse desde este viernes 20 y hasta el sábado 18 de abril, de martes a viernes de 7.30 a 13.30, y los sábados de 9 a 12. Para consultas y coordinación de visitas, se encuentra disponible el teléfono 3434696927.