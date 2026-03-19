Uno Entre Rios | Policiales | Concordia

Perpetua para un hombre que asesinó a su hijo en Concordia

La Justicia de Concordia condenó a prisión perpetua a Jorge Alberto Miño, culpable de asesinar a su hijo de 18 años tras una discusión en 2023.

19 de marzo 2026 · 10:50hs
Perpetua para un hombre que asesinó a su hijo en Concordia.

Perpetua para un hombre que asesinó a su hijo en Concordia.

La Justicia de Concordia condenó a prisión perpetua a Jorge Alberto Miño, acusado de asesinar a su hijo en 2023 tras una discusión ocurrida en un barrio de la ciudad entrerriana.

La pena fue dispuesta por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Maximiliano Otto, luego de que el pasado jueves 26 de febrero un jurado popular declarara culpable a Miño como autor material y penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo, en el marco del legajo "Miño, Jorge Alberto s/Homicidio agravado".

Desde la institución afirman que hay numerosas obras por realizarse. 

Marcharán para pedir soluciones en escuela de Concordia

Las estadísticas región por región. En el Gran Paraná cayó el porcentaje de desocupación.

El desempleo en el Gran Paraná bajó un 0,9%, pero en Concordia subió un 2,2%

LEER MÁS: Hallaron culpable al hombre que mató a su hijo de un tiro en Concordia

Crimen en Concordia: perpetua para el hombre que mató a su hijo

Tribunales de Concordia (1).jpeg

Durante la audiencia de cesura realizada el miércoles 4 en los Tribunales de Concordia, el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Daniela Montangie, solicitó la pena de prisión perpetua. Por su parte, el defensor oficial Eduardo Garay había pedido una condena de 26 años de prisión.

El hecho ocurrió en 2023, cuando Miño, que en ese momento tenía 43 años, fue acusado de asesinar a su hijo, Joel Alexander Emanuel Miño, de 18 años, mediante un disparo en el rostro tras una discusión. El episodio tuvo lugar en inmediaciones de calle Vera Peñaloza y Cortada 61, en el barrio Las Colinas.

Según testimonios recabados en la causa, luego del hecho el acusado intentó atentar contra su propia vida. En el transcurso de la investigación, la autopsia determinó que la víctima "falleció a raíz de un disparo en la zona craneal y le quedó el plomo en la cabeza, compatible con una pistola 9 mm".

Asimismo, fuentes del Ministerio Público Fiscal señalaron oportunamente que "sería compatible con la pistola secuestrada en el lugar del hecho".

Con la resolución judicial, quedó firme la pena de prisión perpetua para el acusado por el homicidio agravado de su hijo.

Concordia Perpetua Hijo Filicidio
Noticias relacionadas
Concordia: niños de la Escuela 78 sin baños, patio ni condiciones dignas.

Concordia: niños de la Escuela 78 sin baños, patio ni condiciones dignas

Concordia: adolescente denuncia agresión policial tras chocar con una camioneta.

Concordia: adolescente denuncia agresión policial tras chocar con una camioneta

Orgullo de Concordia: Julieta Perroud disputará certamen de arbitraje en Francia.

Orgullo de Concordia: Julieta Perroud disputará certamen de arbitraje en Francia

Falleció una niña en un despiste en la Ruta 14

Falleció una niña en un despiste en la Ruta 14

Ver comentarios

Lo último

Causa Cuadernos: Oscar Centeno se negó a declarar

Causa Cuadernos: Oscar Centeno se negó a declarar

Marcharán para pedir soluciones en escuela de Concordia

Marcharán para pedir soluciones en escuela de Concordia

En Tucumán, Javier Milei arremetió contra el gobierno anterior

En Tucumán, Javier Milei arremetió contra el gobierno anterior

Ultimo Momento
Causa Cuadernos: Oscar Centeno se negó a declarar

Causa Cuadernos: Oscar Centeno se negó a declarar

Marcharán para pedir soluciones en escuela de Concordia

Marcharán para pedir soluciones en escuela de Concordia

En Tucumán, Javier Milei arremetió contra el gobierno anterior

En Tucumán, Javier Milei arremetió contra el gobierno anterior

Entre Ríos colaboró para que haya un récord histórico en producción de maíz

Entre Ríos colaboró para que haya un récord histórico en producción de maíz

La Municipalidad de Paraná restaura el adoquinado histórico en bulevar Racedo

La Municipalidad de Paraná restaura el adoquinado histórico en bulevar Racedo

Policiales
Nogoyá: atropellaron a un ciclista de 81 años y el conductor huyó

Nogoyá: atropellaron a un ciclista de 81 años y el conductor huyó

Perpetua para un hombre que asesinó a su hijo en Concordia

Perpetua para un hombre que asesinó a su hijo en Concordia

21 años después, hubo condenas por la muerte de una joven entrerriana y su bebé por un medicamento adulterado

21 años después, hubo condenas por la muerte de una joven entrerriana y su bebé por un medicamento adulterado

Secuestraron 80 aves autóctonas y desarticularon un criadero ilegal en Villa Elisa

Secuestraron 80 aves autóctonas y desarticularon un criadero ilegal en Villa Elisa

Luis Erbes admite que recibió dádivas y complica más a Urribarri y Cardona Herreros

Luis Erbes admite que recibió dádivas y complica más a Urribarri y Cardona Herreros

Ovación
Copa Libertadores: Boca es cabeza de serie del Grupo D

Copa Libertadores: Boca es cabeza de serie del Grupo D

Copa Sudamericana: River integra el Grupo H con Bragantino, Blooming y Carabobo

Copa Sudamericana: River integra el Grupo H con Bragantino, Blooming y Carabobo

Se viene un campeonato íntegro para la categoría senior

Se viene un campeonato íntegro para la categoría senior

Paraná tiene fecha confirmada para la llegada del Turismo Carretera

Paraná tiene fecha confirmada para la llegada del Turismo Carretera

Ramón Díaz respaldó al Chacho Coudet

Ramón Díaz respaldó al Chacho Coudet

La provincia
Entre Ríos colaboró para que haya un récord histórico en producción de maíz

Entre Ríos colaboró para que haya un récord histórico en producción de maíz

La Municipalidad de Paraná restaura el adoquinado histórico en bulevar Racedo

La Municipalidad de Paraná restaura el adoquinado histórico en bulevar Racedo

La vicegobernación presentó la plataforma de datos del Observatorio de Primera Infancia

La vicegobernación presentó la plataforma de datos del Observatorio de Primera Infancia

El Gobierno de Entre Ríos abonará este viernes el aumento salarial docente

El Gobierno de Entre Ríos abonará este viernes el aumento salarial docente

Oro Verde: docentes y estudiantes universitarios reclamaron por mayor financiamiento

Oro Verde: docentes y estudiantes universitarios reclamaron por mayor financiamiento

Dejanos tu comentario