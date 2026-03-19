La Justicia de Concordia condenó a prisión perpetua a Jorge Alberto Miño, culpable de asesinar a su hijo de 18 años tras una discusión en 2023.

Perpetua para un hombre que asesinó a su hijo en Concordia.

La Justicia de Concordia condenó a prisión perpetua a Jorge Alberto Miño, acusado de asesinar a su hijo en 2023 tras una discusión ocurrida en un barrio de la ciudad entrerriana.

La pena fue dispuesta por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Maximiliano Otto, luego de que el pasado jueves 26 de febrero un jurado popular declarara culpable a Miño como autor material y penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo, en el marco del legajo "Miño, Jorge Alberto s/Homicidio agravado" .

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Crimen en Concordia: perpetua para el hombre que mató a su hijo

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Durante la audiencia de cesura realizada el miércoles 4 en los Tribunales de Concordia, el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Daniela Montangie, solicitó la pena de prisión perpetua. Por su parte, el defensor oficial Eduardo Garay había pedido una condena de 26 años de prisión.

El hecho ocurrió en 2023, cuando Miño, que en ese momento tenía 43 años, fue acusado de asesinar a su hijo, Joel Alexander Emanuel Miño, de 18 años, mediante un disparo en el rostro tras una discusión. El episodio tuvo lugar en inmediaciones de calle Vera Peñaloza y Cortada 61, en el barrio Las Colinas.

Según testimonios recabados en la causa, luego del hecho el acusado intentó atentar contra su propia vida. En el transcurso de la investigación, la autopsia determinó que la víctima "falleció a raíz de un disparo en la zona craneal y le quedó el plomo en la cabeza, compatible con una pistola 9 mm".

Asimismo, fuentes del Ministerio Público Fiscal señalaron oportunamente que "sería compatible con la pistola secuestrada en el lugar del hecho".

Con la resolución judicial, quedó firme la pena de prisión perpetua para el acusado por el homicidio agravado de su hijo.