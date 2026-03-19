Un hombre de 81 años resultó herido tras ser embestido por un automóvil mientras circulaba en bicicleta en la ciudad de Nogoyá. El hecho ocurrió en la intersección de Boulevard España y calle Fitz, y el conductor del vehículo se dio a la fuga.
Nogoyá: atropellaron a un ciclista de 81 años y el conductor huyó
Un ciclista de 81 años fue atropellado en Nogoyá por un auto cuyo conductor huyó; sufrió lesiones leves y el vehículo fue identificado tras pericias policiales.
19 de marzo 2026 · 11:00hs
El ciclista fue hallado tendido sobre la cinta asfáltica y posteriormente trasladado al Hospital San Blas, donde se confirmó que presentaba lesiones de carácter leve.
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Un hombre de 81 años fue atropellado en Nogoyá y buscan al conductor
En el lugar del siniestro se realizaron las diligencias correspondientes, incluyendo relevamientos fílmicos que permitieron identificar al vehículo involucrado.
Intervinieron equipos de las Divisiones de Policía Científica y de Investigaciones e Inteligencia Criminal, que llevaron adelante las pericias y averiguaciones pertinentes, según informó El Observador del Litoral.