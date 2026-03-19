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Nogoyá: atropellaron a un ciclista de 81 años y el conductor huyó

Un ciclista de 81 años fue atropellado en Nogoyá por un auto cuyo conductor huyó; sufrió lesiones leves y el vehículo fue identificado tras pericias policiales.

19 de marzo 2026 · 11:00hs
Nogoyá: atropellaron a un ciclista de 81 años y el conductor huyó.

Nogoyá: atropellaron a un ciclista de 81 años y el conductor huyó.

Un hombre de 81 años resultó herido tras ser embestido por un automóvil mientras circulaba en bicicleta en la ciudad de Nogoyá. El hecho ocurrió en la intersección de Boulevard España y calle Fitz, y el conductor del vehículo se dio a la fuga.

El ciclista fue hallado tendido sobre la cinta asfáltica y posteriormente trasladado al Hospital San Blas, donde se confirmó que presentaba lesiones de carácter leve.

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Un hombre de 81 años fue atropellado en Nogoyá y buscan al conductor

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En el lugar del siniestro se realizaron las diligencias correspondientes, incluyendo relevamientos fílmicos que permitieron identificar al vehículo involucrado.

Intervinieron equipos de las Divisiones de Policía Científica y de Investigaciones e Inteligencia Criminal, que llevaron adelante las pericias y averiguaciones pertinentes, según informó El Observador del Litoral.

Nogoyá Ciclista Hombre
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