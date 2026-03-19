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Paraná tiene fecha confirmada para la llegada del Turismo Carretera

El Autodrómo Ciudad de Paraná será escenario de la décima fecha del calendario 2026 del TC. Será la jornada que cerrará la fase regular.

19 de marzo 2026 · 12:14hs
El Turismo Carretera llega a Paraná para la última fecha de la Etapa Regular

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La Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) confirmó este jueves las sedes de las últimas seis carreras de la fase regular del Turismo Carretera y TC Pista. El Autodrómo Ciudad de Paraná del Club de Volantes Entrerrianos (CVE) será escenario de la décima fecha de la temporada 2026

La máxima llegará al trazado ubicado en Sauce Montrull el 22 y 23 de agosto para definir quienes serán los 12 pilotos que clasificarán a la Copa de Oro.

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El camino hacia la Copa de Oro

La próxima fecha del TC será en Centenario, Neuquén el 28 y 29 de marzo. En la plaza neuquina, que será la tercera cita de la temporada, la “máxima” compartirá escenario con el Turismo Carretera 2000. Por su parte, Concepción del Uruguay se estableció como la 4ª plaza del itinerario.

La continuidad del certamen será en Termas de Río Hondo, donde la categoría volverá a presentarse junto con el Turismo Carretera 2000. En tanto, el Autódromo Oscar Cabalén de Córdoba, que regresó al calendario en 2025, ocupa el sexto casillero.

Rafaela es otra de las sedes confirmadas para esta primera parte; el emblemático óvalo vuelve al cronograma el fin de semana del 20 y 21 de junio, luego de su ausencia el año pasado.

La octava fecha se llevará adelante el 11 y 12 de julio en Posadas. El noveno capítulo fue programado para el 1 y 2 de agosto en San Juan. La Etapa Regular se definirá el Paraná el 22 y 23 de agosto.

Posiciones del campeonato 2026 de Turismo Carretera

Jonatan Castellano 70

Mauricio Lambiris 64,5

José Luis Di Palma 63,5

José Manuel Urcera 58

Manuel Quijada 57

Facundo Chapur 53,5

Matías Rossi 53,5

Nicolás Moscardini 52

Elio Capraro 50

Marcos Landa 49

Julián Santero 47

Tobías Martínez 46

Paraná Turismo Carretera ACTC Sauce Montrull Copa de Oro
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