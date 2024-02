Comienza la práctica abierta de tango en La Vieja Usina

En diálogo con UNO , Silvina Pérez de 53 años y coordinadora del grupo, contó cómo iniciaron el taller: “Con un grupo de amigos milongueros estábamos buscando un lugar para bailar, un lugar donde practicar lo que aprendíamos en las clases de tango, y de esa manera surgió la práctica de tango. Conseguimos en la Vieja Usina un lugar realmente hermoso, no solo porque es gratuito, sino porque el espacio es amplio y el piso es ideal para bailar. Así que desde 2017 estamos allí”.

El taller se brindará durante todo el año y está abierto a todo público. “El público es muy amplio, realmente no hay edad límite, van jóvenes de 15 años y también más chicos. Hay niños que bailan tango y personas que tienen 100 años y bailan también. Para la danza no hay edad, eso está muy bueno. El tango es un sentimiento, creo que es algo que ya viene con uno desde chico. En mi caso viene de familia, mis padres escuchaban tango y creo que de ahí es que me gusta, y era algo pendiente en mi vida. Recién de grande empecé a tomar clases y demás, pero creo que es un sentimiento. Y a todos nos llega el amor por el tango en algún momento de la vida”, expresó.

Silvina, como tanta gente, destacó la trayectoria del cantante porteño Mariano Mores y eligió a Gricel como su canción favorita. “No debí pensar jamás en lograr tu corazón, y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí sin importarme que eras buena... Tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí, pues nunca, nunca más volví... ¡Qué amarga fue tu pena!”, pronunciaba el querido tanguero nacido el 18 de febrero de 1918. Para quienes deseen tener un encuentro cercano con el tango, la cita será todos los miércoles del año en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, calle Gregoria Matorras de San Martín 861.