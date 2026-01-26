Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Libros

Los libros más leídos por los argentinos en el verano

Con la llegada del verano y las vacaciones, la lectura de libros vuelve a ocupar un lugar central entre los argentinos.

26 de enero 2026 · 13:55hs
Momento ideal. Disfrutar de la lectura de uno o varios libros en la playa es una opción que muchos valoran.

Momento ideal. Disfrutar de la lectura de uno o varios libros en la playa es una opción que muchos valoran.
Los libros más leídos por los argentinos en el verano

Los libros más leídos por los argentinos en el verano

Fantasía, novelas para desconectar, libros de bienestar y títulos en preventa marcan las elecciones de los lectores argentinos para las vacaciones. Los géneros que más crecieron y cómo evoluciona el consumo de libros durante el verano 2026.

Con la llegada del verano y las vacaciones, la lectura vuelve a ocupar un lugar central entre los argentinos. Según el análisis de tendencias de una librería online, Buscalibre Argentina, el verano 2026 se destaca por una mayor diversidad de géneros, el auge de sagas internacionales y un interés creciente por títulos que combinan entretenimiento, bienestar y experiencias de lectura más inmersivas.

Conductas habituales durante los viajes pueden aumentar riesgos y generar conflictos con la ley o el seguro  ante un siniestro vial.

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

El Turquito de Paraná emocionó a todos con un mensaje de esperanza en su lucha contra el cáncer.

"El Turquito" de Paraná emocionó a todos con un mensaje de esperanza en su lucha contra el cáncer

LEER MÁS: Los libros más vendidos de 2025 en Argentina: fantasía, no ficción y reediciones

Lecturas verano web.jpg

¿Qué cambió de un año para el otro?

En comparación, durante el verano 2024/25 las preferencias lectoras estuvieron marcadas por novelas de fuerte impronta literaria y relatos introspectivos, con especial protagonismo de la ficción contemporánea y el fantasy. Entre los títulos más elegidos se destacaron Los extraños, de Jon Bilbao; Malibú renace, de Taylor Jenkins Reid; No todos los perros son azules, de Rodrigo de Souza Leão; y El último graduado, de Naomi Novik.

Mientras que en 2024 predominaban historias centradas en los vínculos personales, la exploración psicológica y los universos narrativos cerrados, en 2025 se observa una ampliación del abanico lector, con mayor presencia de sagas, libros orientados al bienestar y propuestas que invitan a leer por disfrute y desconexión durante el receso estival.

“La lectura sigue siendo un espacio de elección personal y de disfrute. En Buscalibre vemos que los lectores argentinos combinan cada vez más la búsqueda de entretenimiento con libros que aportan valor, ya sea para aprender, reflexionar o desconectar. Las tendencias para 2026 muestran un interés creciente por géneros diversos y por planificar las lecturas con anticipación, incluso antes de viajar o tomarse unos días de descanso”, destacó Tomas Meabe, Country Manager de Buscalibre Argentina.

LEER MÁS: Casi 60% de la infancia argentina tiene menos de 20 libros en sus casas

Comportamiento del lector

Durante 2025, la lectura se consolidó como hábito activo: el libro en papel sigue siendo preferido por la mayoría de los lectores locales frente a los formatos digitales, reforzando la experiencia tradicional de lectura sin interrupciones. En el ranking anual de ventas, se observó una fuerte presencia de novelas juveniles, fantasía épica, ediciones especiales y títulos de desarrollo personal, reflejo de una comunidad lectora diversa y exigente.

LECTURAS DE VERANO (52).jpg
libros

Géneros del verano

Entre los géneros con mayor crecimiento de interés para esta temporada se destacan:

  • Fantasía y sagas juveniles: las historias de mundos imaginarios y personajes épicos continúan entre las favoritas, con estuches completos y ediciones ilustradas como protagonistas.
  • Desarrollo personal y bienestar: libros que invitan a la reflexión, el autocuidado y la transformación personal mantienen un lugar destacado, respondiendo al interés por lecturas que acompañen momentos de pausa y renovación.
  • Narrativas contemporáneas e internacionales: fenómenos literarios globales siguen influyendo en las selecciones de vacaciones, con títulos que combinan calidad narrativa y amplia repercusión editorial.
  • harry potter.jpg

3 TÍTULOS IDEALES PARA VACACIONES:

Las preventas de diciembre indican que lectores de todo el país están anticipando sus compras veraniegas con listas de lectura variadas. Entre los títulos más elegidos se encuentran:

  • “Pensar diferente: Cómo convertir los retos en la mayor fortaleza”, de Patricia Jebsen, uno de los libros más vendidos del año, que combina experiencias profesionales con herramientas para enfrentar desafíos.
  • “BIOPAUSIA”, de Gisela Gilges, un texto que aborda el equilibrio emocional y la pausa consciente, perfecto para momentos de descanso.
  • Sagas y ediciones especiales como el Estuche Harry Potter, 7 títulos de fantasía épica en ediciones limitadas, que prometen lecturas inmersivas para largas jornadas de playa o vacaciones.
Libros argentinos verano
Noticias relacionadas
Astrología. Este es el horóscopo correspondiente al 26 de enero de 2026. Signo por signo, lo que deparan los astros del Zodíaco 

Horóscopo del 26 de enero de 2026

Horóscopo.

Horóscopo del domingo 25 de enero de 2026

Horóscopo

Horóscopo del sábado 24 de enero de 2026

Joven pareja busca volver a su casa en Santa Elena

Joven pareja busca volver a su casa en Santa Elena

Ver comentarios

Lo último

Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

Ultimo Momento
Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

Gualeguay: piden justicia por la muerte de Matteo Rothar y convocan a una nueva marcha

Gualeguay: piden justicia por la muerte de Matteo Rothar y convocan a una nueva marcha

Los libros más leídos por los argentinos en el verano

Los libros más leídos por los argentinos en el verano

Policiales
Rutas mortales: Entre Ríos registra 20 fallecidos en accidentes en enero

Rutas mortales: Entre Ríos registra 20 fallecidos en accidentes en enero

Paraná: salió a robar con la tobillera electrónica

Paraná: salió a robar con la tobillera electrónica

Despiste en Ruta 12: Bomberos Voluntarios de Cerrito rescataron a una conductora

Despiste en Ruta 12: Bomberos Voluntarios de Cerrito rescataron a una conductora

Ruta 18: una camioneta cayó a una zanja tras un despiste

Ruta 18: una camioneta cayó a una zanja tras un despiste

Accidente en ruta 12: un conductor alcoholizado colisionó con un camión

Accidente en ruta 12: un conductor alcoholizado colisionó con un camión

Ovación
Con solo 11 años, la concordiense Alyson Guerra se alista para una nueva prueba en River Plate

Con solo 11 años, la concordiense Alyson Guerra se alista para una nueva prueba en River Plate

Liga Nacional: Rowing cerró un gran fin de semana

Liga Nacional: Rowing cerró un gran fin de semana

Rocamora celebró su primera victoria en la Liga Femenina

Rocamora celebró su primera victoria en la Liga Femenina

Con gol de Di Lollo, Boca ganó en el debut del Torneo Apertura

Con gol de Di Lollo, Boca ganó en el debut del Torneo Apertura

Juventud Unida de Gualeguaychú se ilusiona con el ascenso

Juventud Unida de Gualeguaychú se ilusiona con el ascenso

La provincia
Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

Gualeguay: piden justicia por la muerte de Matteo Rothar y convocan a una nueva marcha

Gualeguay: piden justicia por la muerte de Matteo Rothar y convocan a una nueva marcha

La organización de periodistas del departamento Uruguay recordó a José Luis Cabezas

La organización de periodistas del departamento Uruguay recordó a José Luis Cabezas

Dejanos tu comentario