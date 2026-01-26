Los libros más leídos por los argentinos en el verano

Con la llegada del verano y las vacaciones, la lectura de libros vuelve a ocupar un lugar central entre los argentinos.

Momento ideal . Disfrutar de la lectura de uno o varios libros en la playa es una opción que muchos valoran.

Fantasía, novelas para desconectar, libros de bienestar y títulos en preventa marcan las elecciones de los lectores argentinos para las vacaciones. Los géneros que más crecieron y cómo evoluciona el consumo de libros durante el verano 2026.

Con la llegada del verano y las vacaciones, la lectura vuelve a ocupar un lugar central entre los argentinos. Según el análisis de tendencias de una librería online, Buscalibre Argentina, el verano 2026 se destaca por una mayor diversidad de géneros, el auge de sagas internacionales y un interés creciente por títulos que combinan entretenimiento, bienestar y experiencias de lectura más inmersivas.

¿Qué cambió de un año para el otro?

En comparación, durante el verano 2024/25 las preferencias lectoras estuvieron marcadas por novelas de fuerte impronta literaria y relatos introspectivos, con especial protagonismo de la ficción contemporánea y el fantasy. Entre los títulos más elegidos se destacaron Los extraños, de Jon Bilbao; Malibú renace, de Taylor Jenkins Reid; No todos los perros son azules, de Rodrigo de Souza Leão; y El último graduado, de Naomi Novik.

Mientras que en 2024 predominaban historias centradas en los vínculos personales, la exploración psicológica y los universos narrativos cerrados, en 2025 se observa una ampliación del abanico lector, con mayor presencia de sagas, libros orientados al bienestar y propuestas que invitan a leer por disfrute y desconexión durante el receso estival.

“La lectura sigue siendo un espacio de elección personal y de disfrute. En Buscalibre vemos que los lectores argentinos combinan cada vez más la búsqueda de entretenimiento con libros que aportan valor, ya sea para aprender, reflexionar o desconectar. Las tendencias para 2026 muestran un interés creciente por géneros diversos y por planificar las lecturas con anticipación, incluso antes de viajar o tomarse unos días de descanso”, destacó Tomas Meabe, Country Manager de Buscalibre Argentina.

Comportamiento del lector

Durante 2025, la lectura se consolidó como hábito activo: el libro en papel sigue siendo preferido por la mayoría de los lectores locales frente a los formatos digitales, reforzando la experiencia tradicional de lectura sin interrupciones. En el ranking anual de ventas, se observó una fuerte presencia de novelas juveniles, fantasía épica, ediciones especiales y títulos de desarrollo personal, reflejo de una comunidad lectora diversa y exigente.

Géneros del verano

Entre los géneros con mayor crecimiento de interés para esta temporada se destacan:

Fantasía y sagas juveniles : las historias de mundos imaginarios y personajes épicos continúan entre las favoritas, con estuches completos y ediciones ilustradas como protagonistas.

: las historias de mundos imaginarios y personajes épicos continúan entre las favoritas, con estuches completos y ediciones ilustradas como protagonistas. Desarrollo personal y bienestar : libros que invitan a la reflexión, el autocuidado y la transformación personal mantienen un lugar destacado, respondiendo al interés por lecturas que acompañen momentos de pausa y renovación.

: libros que invitan a la reflexión, el autocuidado y la transformación personal mantienen un lugar destacado, respondiendo al interés por lecturas que acompañen momentos de pausa y renovación. Narrativas contemporáneas e internacionales : fenómenos literarios globales siguen influyendo en las selecciones de vacaciones, con títulos que combinan calidad narrativa y amplia repercusión editorial.

3 TÍTULOS IDEALES PARA VACACIONES:

Las preventas de diciembre indican que lectores de todo el país están anticipando sus compras veraniegas con listas de lectura variadas. Entre los títulos más elegidos se encuentran: