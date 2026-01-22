Rocío Lanfranco y Eve Miranda presentan "Para recordar canté" “Para recordar canté” es un encuentro entre poemas y canciones que propone un diálogo íntimo entre palabras y música. En escena, Rocío Lanfranco y Eve Miranda 22 de enero 2026 · 14:14hs

“Para recordar canté” es un encuentro entre poemas y canciones que propone un diálogo íntimo entre palabras y música. En escena, Rocío Lanfranco y Eve Miranda conversan y entrelazan voces, textos y canciones para pensar cómo nacen los poemas y las composiciones, en qué territorios y tiempos se escriben y qué sentidos adquieren en el presente.

Rocío Lanfranco y Eve Miranda presentan "Para recordar canté" La propuesta invita a una escucha cercana, donde las palabras ocupan un lugar central y habilitan un recorrido sensible por los procesos creativos de ambas artistas.

El encuentro será el viernes 23 de enero en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, ubicado en Racedo 250, en la ciudad de Paraná. La actividad comenzará en horario puntual y la entrada será a la gorra. Participan Rocío Lanfranco y Eve Miranda. LEER MÁS: Convocan a localidades entrerrianas a exhibir su patrimonio cultural en Paraná