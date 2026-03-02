Germán Yujnovsky inaugura "En primer plano" en la Casa de la Cultura

Este jueves a las 20 horas, el artista entrerriano Germán Yujnovsky presentará "En primer plano" en la Casa de la Cultura

Este jueves a las 20 horas, el artista entrerriano Germán Yujnovsky presentará "En primer plano" en la Casa de la Cultura

La Sala Expandida de la Casa de la Cultura de Entre Ríos abrirá una nueva muestra este jueves 5 de marzo a las 20, en el edificio ubicado en 9 de Julio y Carbó, en Paraná. Se trata de “En primer plano”, una serie de obras del artista entrerriano Germán Yujnovsky. La entrada será libre y gratuita. Invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La exposición reúne trabajos de distintas etapas de producción del autor, atravesados por un rasgo común: la presencia de un rostro o una figura en primer plano. Según explicó Yujnovsky, el conjunto no sólo propone una exploración plástica, sino también una búsqueda dirigida al espectador. El artista señaló que el objetivo es interpelar, conectar con aquello que no siempre resulta consciente y transmitir distintos estados de ánimo a través de la imagen.

Bordadoras de Memorias presentará una bandera con los nombres de las víctimas entrerrianas de la dictadura

Formado en dibujo y pintura en la Asociación Estímulo de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova de Buenos Aires, donde estudió con Esteban Janiot, Carlos Fels y Bent Christiansen, Yujnovsky también amplió su trayectoria en la Scuola delle Arti Ornamentali Prof. Mauro Iori, en Roma. Más tarde desarrolló parte de su carrera en Alicante, España, donde integró la revista y colectivo artístico Cuadernos del Tábano junto a escritores y músicos.

Desde 2008 reside en Paraná, ciudad en la que dicta clases de Dibujo y Pintura en la Alianza Francesa. A lo largo de su recorrido realizó exposiciones individuales y colectivas en Buenos Aires, Alicante y la capital entrerriana. Entre ellas se destaca “Antología”, presentada en el Museo Provincial de Bellas Artes en octubre de 2016.