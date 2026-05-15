General Ramírez reforzó la vacunación en edad escolar y logró completar 80% de esquemas pendientes

La iniciativa en General Ramírez comenzó el año pasado. De 350 niños que presentaban esquemas incompletos, la mayoría ya recibió sus dosis correspondientes.

En General Ramírez, el Centro de Salud Municipal “Eva Perón” viene desarrollando un importante trabajo territorial en las instituciones educativas, con el objetivo de relevar el estado de vacunación de niños, niñas y adolescentes y acompañar a las familias en la actualización de los esquemas obligatorios. La tarea, impulsada por el equipo municipal de salud y acompañada por el Hospital Nuestra Señora de Luján, permitió analizar más de 2.200 carnets de vacunación en jardines, escuelas primarias y secundarias de la ciudad. A partir de ese relevamiento, se detectó que 350 estudiantes presentaban esquemas incompletos, lo que motivó el inicio de un seguimiento personalizado con cada familia.

“Esto no fue solamente revisar carnets. Detrás de cada caso hubo llamadas, charlas con las familias, trabajo con las escuelas, seguimiento y acompañamiento. Hay muchísimo compromiso de todo el equipo”, expresó Mariana Retamar, directora del Centro de Salud Municipal “Eva Perón”.

La iniciativa surgió ante la necesidad de contar con un diagnóstico concreto sobre el estado vacunatorio de la población escolar de General Ramírez, una ciudad en crecimiento que tiene alrededor de 12.500 habitantes. Según explicó Retamar, los datos disponibles en el sistema provincial Nomivac permitían observar información general del departamento, pero no reflejaban con precisión la realidad específica de la localidad. “Queríamos saber cuál era el estado vacunatorio real de los chicos de nuestra ciudad”, señaló la directora. A partir de esa inquietud, comenzó a delinearse un operativo sanitario que demandó meses de organización, coordinación con las instituciones educativas y trabajo territorial sostenido.

Vacunación Ramírez

Compromiso con la salud

El relevamiento se realizó de manera conjunta con jardines maternales, escuelas primarias y secundarias. El equipo sanitario revisó uno por uno los carnets físicos, verificó la información en el sistema NOMIVAC e ingresó los DNI de cada estudiante para detectar posibles faltantes en los esquemas obligatorios.

La tarea involucró al equipo del centro de salud, que durante semanas recorrió establecimientos educativos, organizó listados y mantuvo contacto permanente con directivos y docentes. “Fue un trabajo muy artesanal y muy humano”, resumieron desde el área sanitaria local.

El resultado encendió una señal de alerta: 350 chicos y adolescentes presentaban vacunas pendientes. El mayor porcentaje de faltantes se registró en jardines y escuelas primarias, aunque también aparecieron casos en estudiantes de nivel secundario.

Lejos de limitarse a una estadística, el operativo avanzó luego hacia una segunda etapa centrada en el acompañamiento personalizado de las familias. Cada alumno recibió una notificación detallando las vacunas faltantes, junto con información sobre horarios de atención, teléfonos de contacto y lugares disponibles para completar los esquemas. “El objetivo era llegar a cada familia y facilitar el acceso”, explicó Retamar. En muchos casos, el equipo sanitario realizó además llamados telefónicos, seguimiento individual e incluso visitas domiciliarias para garantizar que las familias pudieran acercarse a vacunar a sus hijos.

Abordaje para avanzar en la vacunación

El Centro de Salud Eva Perón cuenta con un horario extendido, de 7 a 19 horas, una amplitud que resultó clave para adaptarse a las rutinas laborales de madres y padres. Según detalló la directora, gran parte de la concurrencia se concentró en horarios del mediodía y la siesta, cuando muchas familias encontraban un momento disponible para asistir.

Gracias a ese abordaje sostenido y cercano, actualmente más del 80% de los casos detectados ya regularizó sus esquemas de vacunación. Restan alrededor de 65 familias con las que el equipo continúa trabajando mediante acciones de seguimiento y acompañamiento. “Muchas veces las familias necesitan información, organización o simplemente alguien que les recuerde la importancia de completar las vacunas. Ahí es donde el trabajo territorial se vuelve fundamental”, sostuvo Retamar.

Vacunación Ramírez

Acompañamiento a las familias de General Ramírez

Durante el operativo realizado, el personal sanitario detectó que la gran mayoría de las vacunas faltantes no respondía a una negativa de las familias, sino principalmente a olvidos cotidianos, dificultades organizativas o desinformación sobre modificaciones en el calendario nacional de vacunación.

Uno de los puntos que generó mayor confusión fue el cambio en la edad de aplicación de las vacunas de ingreso escolar. Desde 2019, esas dosis pueden colocarse antes de los seis años, aunque muchas familias todavía esperan el ingreso formal a primer grado para completar ese esquema. “Ahí encontramos muchos casos. Había chicos que podían haberse vacunado antes y las familias no lo sabían”, explicó sobre este punto Retamar.

También se detectaron importantes faltantes en las vacunas correspondientes a los 11 años. Según señalaron desde el centro de salud, se trata de una etapa especialmente sensible porque muchos adolescentes dejan la escuela primaria y disminuyen los controles médicos periódicos.

Por ese motivo, durante este año el relevamiento se extendió también a las escuelas secundarias, ampliando el alcance de una política sanitaria que busca sostenerse en el tiempo y consolidar una cobertura integral en toda la población escolar.

Retamar remarcó además que la vacunación no debe pensarse únicamente como una decisión individual, sino como una herramienta de protección comunitaria. “La vacunación protege a quien la recibe, pero también al entorno”, afirmó.

En ese sentido, recordó que enfermedades graves como el sarampión o la poliomielitis lograron disminuir drásticamente gracias a las campañas de inmunización sostenidas durante décadas y al compromiso de los sistemas de salud pública.

Vacunación Ramírez El operativo de vacunación en Ramírez fue sumamente exitoso

Consultada sobre las posturas antivacunas, la directora señaló que en General Ramírez fueron situaciones muy aisladas. “La mayoría de los casos tenía que ver con olvidos o desconocimiento”, indicó. En aquellas situaciones excepcionales donde detectaron niños sin vacunas aplicadas, intervino el sistema de protección de derechos de la niñez.

“Las vacunas del calendario nacional son seguras y están probadas desde hace muchísimos años”, enfatizó Retamar, quien insistió en la necesidad de continuar fortaleciendo las campañas de concientización y cercanía territorial.

Continuidad en el operativo

Desde el Centro de Salud Eva Perón remarcaron que el trabajo no finalizó con este operativo. La información obtenida permitirá diseñar nuevas estrategias sanitarias, focalizar acciones en las instituciones con mayores niveles de esquemas incompletos y sostener controles periódicos en los próximos años. “Ahora tenemos números concretos y podemos trabajar sobre esa realidad”, resumió la directora.

Actualmente, el equipo municipal continúa realizando contacto con familias y acciones de seguimiento para alcanzar el 100% de cobertura en la población escolar de General Ramírez. “Es un trabajo constante, que no se detiene. La prevención y el cuidado de la salud requieren presencia, seguimiento y compromiso todos los días. Cada vacuna aplicada es una herramienta de cuidado para toda la comunidad. Por eso vamos a seguir estando cerca, trabajando en el territorio y fortaleciendo estas acciones que impactan directamente en la salud de nuestros chicos”, dijo a modo de conclusión.